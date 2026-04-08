Клиент предотврати побой над жена, нападната от брат си в магазин. Оказа се... полицай ВИДЕО

Шокиращ случай на домашно насилие, пренесено на работното място, разтърси Варна.
По информация от публикация на адвокат в социалните мрежи, мъж е нападнал собствената си сестра в магазина, в който тя работи. Инцидентът е заснет от камери за видеонаблюдение, а на кадрите ясно се вижда как нападателят се нахвърля с юмруци и шамари върху жената.
Решаваща се оказала намесата на полицейски инспектор, който по това време не е бил на работа. Той се намесил своевременно и успял да предотврати по-сериозни последствия за жената.
По думите на адвоката, срещу нападателя вече има издадена заповед за незабавна защита от Варненски районен съд, която му забранява да доближава сестра си – както на работното ѝ място, така и на домашния ѝ адрес.
Въпреки това обаче, мъжът продължава да отправя заплахи и да нарушава съдебното разпореждане. По случая вече са сезирани ОДМВР – Варна и Районна прокуратура – Варна, от които се очаква да предприемат допълнителни мерки.
Случаят отново поставя болезнения въпрос за ефективността на мерките срещу домашното насилие и тяхното реално прилагане, когато агресията не спира дори след съдебна намеса.