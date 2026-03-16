57-годишен наряза гумите на десетки автомобили в Иганово

57-годишен наряза гумите на десетки автомобили в Иганово
Полицаи от Карлово задържаха мъж, нанесъл материални щети по десетки автомобили. Първият сигнал постъпил днес около 5.30 часа, че на улица в село Иганово 7 автомобила осъмнали с нарязани гуми.

По-късно станало ясно, че с подобни щети или с увредено лаково покритие са още 15 моторни превозни средства, паркирани пред различни адреси.

Като заподозрян за вандалската проява е задържан 57-годишен местен жител. В дома му са намерени ножове и други доказателства.

Иззети са и незаконно притежавани въздушна пушка и газов пистолет. Събират се и допълнителни данни за други евентуални престъпления, извършени от задържания.

