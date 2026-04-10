Защо войната с Иран тласка Европа по-близо до американския втечнен природен газ

Европейският пазар на природен газ навлезе в летния сезон на инжектиране при необичайно сложни и крехки перспективи за доставките, тъй като геополитическите сътресения и структурните промени в сектора на втечнения природен газ ( ВПГ ) и природния газ промениха очакванията относно темповете на запълване на хранилищата и ценообразуването. Планът на Европейския съюз за постигане на целта за съхранение от 90 процента е изправен пред сериозни рискове за осъществимост при тези крехки условия на доставки. Атаките на Иран срещу инфраструктурата на Катар и прекъсването на корабния трафик през Ормузкия проток премахнаха значителна част от гъвкавите доставки на втечнен природен газ (ВПГ) от световния пазар, което показва, че постигането на целта за съхранение ще стане още по-трудно.

Катар, като един от най-големите износители на втечнен природен газ (LNG) в света след Съединените щати, играе ключова роля в световните доставки. Затварянето на пролива и атаките през този период значително намалиха трафика на флота, а поради щетите в катарския комплекс Рас Лафан беше обявено, че капацитетът за износ на LNG на страната ще се сблъска с дългосрочни загуби от приблизително 17%, около 12,8 милиона тона годишно. Според данни от 2025 г. делът на Катар в общия внос на LNG в Европейския съюз е приблизително 8,2% . Въпреки че този дял е ограничен в сравнение с други големи доставчици, стратегията на Европа да използва LNG като балансиращ елемент след ерата на тръбопроводния газ създаде уязвимост с прекъсването на този поток. Според плана на ЕС , вносът по краткосрочни договори за руски втечнен природен газ (LNG) ще спре от 25 април 2026 г., а краткосрочните договори за тръбопроводен газ ще бъдат прекратени от 17 юни 2026 г. Прекратяването на дългосрочните договори за втечнен природен газ (LNG) ще се случи на 1 януари 2027 г., а дългосрочните договори за тръбопроводен газ ще приключат на 30 септември 2027 г., с възможно удължаване до 31 октомври 2027 г., ако нивата на съхранение останат ниски. Този график има за цел да намали зависимостта на Европа от руския газ постепенно и планирано. С прилагането на тази политика Европа продължава да получава ограничени количества руски газ. Тази ситуация се счита за временна мярка, особено поради ниските нива на съхранение и необходимостта от гарантиране на сигурността на доставките. По време на преходния период европейските страни следват стратегия за поддържане на сигурността на доставките чрез осигуряване на алтернативни източници, по-специално дългосрочен американски втечнен природен газ (LNG ) , и укрепване на енергийната инфраструктура.

Структурата на договорите за втечнен природен газ (LNG) в САЩ се откроява като по-гъвкава от традиционните споразумения за втечнен природен газ (LNG) и е по-склонна към спот пазара. Значителна част от тези споразумения предлагат на купувачите гъвкавост по отношение на доставяните обеми, промените в дестинациите и краткосрочните търговски възможности. Това осигурява предимство за гъвкавостта на доставките в Европа, но същевременно увеличава риска от по-голямо излагане на нестабилност на спот цените. През март 2026 г. Съединените щати достигнаха рекордни нива на световния пазар на втечнен природен газ (LNG) с общ износ от приблизително 11,7 милиона тона. Около 64% ​​от този износ, приблизително 7,49 милиона тона, бяха насочени към Европа. Въпреки че американският LNG помогна за намаляване на зависимостта от руския газ, той също така създаде значителна зависимост от американския LNG.

Източник: National Interest



Нарастващата зависимост от американския втечнен природен газ (LNG) причинява сериозна фрагментация сред европейските страни. Това подкопава ангажимента на Европа за диверсификация в енергийната сигурност . Силната зависимост от Съединените щати чрез дългосрочни договори носи различни стратегически опасения на страните. Докато някои страни търсят алтернативни маршрути за доставки, за да намалят рисковете, свързани със зависимостта от един източник, други дават приоритет на сигурността, осигурена от съществуващите договори. Има ясни причини за разделението в Европейския съюз. Последните движения на цените ясно показват техническата нестабилност на сигурността на доставките за Европа. Въпреки че договорите за LNG от САЩ осигуряват определен обем за Европа, този обем не може напълно да абсорбира внезапни сътресения на спот пазара. Нарастващите разходи за доставка и възходящата волатилност в Механизма за прехвърляне на собственост (TTF) показват значителни технически рискове по отношение на устойчивостта на доставките на LNG за Европа. Несигурността, създадена от войната с Иран в доставките на LNG, води до възходящи корекции на кривите на цените на форвардите, което е технически фактор, влияещ върху дългосрочната сигурност на доставките.

Нарастващите разходи за доставка влияят на дългосрочните договори за втечнен природен газ (LNG) на Европа от Съединените щати по няколко начина. Първо, въпреки че повечето дългосрочни договори са индексирани към Henry Hub и като цяло предоставят известна гъвкавост на купувача, разходите за доставка увеличават общата цена на доставката по договора. Дори ако договорната цена остане фиксирана, увеличението на разходите за морски транспорт повишава ефективната цена на втечнения природен газ (LNG) за европейските купувачи. Това намалява икономическото предимство на договора и го прави по-чувствителен към колебанията на спот пазара. Второ, когато разходите за доставка са високи, някои купувачи могат да използват гъвкави права за доставка в рамките на своите договори, за да пренасочат товарите с втечнен природен газ (LNG) към по-близки пазари. Това може да наруши планирания срок за доставка на договорените обеми до Европа и косвено да повлияе на сигурността на доставките. Трето, нарастващите разходи за доставка повишават цените на спот пазара на TTF, намалявайки способността на договорените обеми LNG да осигурят ценово предимство. Дори ако Европа има дългосрочни договори, допълнителните разходи, обусловени от доставката и нестабилността на спот пазара, могат да ограничат ефективността на тези договори и техния принос за сигурността на доставките.

В епоха, в която енергийните пазари и както съществуващите, така и нововъзникващите технологии са все по-преплетени, съгласуването на енергийната експанзия с устойчивия икономически растеж е от съществено значение. Това се случва в период, в който както конвергенцията, така и конкуренцията преоформят световната енергийна индустрия и веригите за доставки. CERAWeek 2026 открои пробиви, ускоряващи трансформацията на световната енергийна система, междусекторни връзки и силни партньорства по 16 динамични теми. Като годишна конференция на енергийния сектор, често наричана енергиен Давос, дискусиите на CERAWeek 2026 бяха от значение за бъдещите енергийни прогнози. Докато изпълнителни директори на петролни и газови компании и държавни служители се събраха в Хюстън, усилията за осигуряване на прекратяване на огъня в Иран се провалиха , а цените на петрола и бензина в САЩ показаха колебания. Миналата година форумът представи плановете на новата администрация на Тръмп за енергийно господство , докато CERAWeek 2026 се фокусира върху доминиращата енергийна криза, предизвикана от войната в Иран . В изказване на конференцията министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви, че настоящите прекъсвания на доставките ще бъдат краткосрочни и определи нарастващите разходи за енергия като цената на целта на администрацията за смяна на режима в Иран. Той подчерта, че процесите на издаване на разрешителни за производство са ускорени и че няма да възникне недостиг на доставки в рамките на производството, като обърна внимание на усилията за увеличаване на производствения капацитет. Един критичен въпрос обаче остава без отговор: въпреки обемите, предоставяни на Европа чрез договорите за втечнен природен газ (LNG) на САЩ, как Съединените щати ще абсорбират напълно внезапни сътресения на спот пазара и могат ли да предоставят дългосрочни гаранции на Европа? CERAWeek 2026 беше важна платформа, където се очакваше да бъдат обсъдени подобни прогнози, а бъдещите енергийни прогнози ще определят до каква степен Европа може да бъде защитена срещу тази нестабилност.