ГОРЕЩО РАЗСЛЕДВАНЕ! Вижте как спонсорът на Бареков - мутрата Плавен Дишков Кела върти контрабанда, точи ДДС и манипулира обществени поръчки Бившият сикаджия корумпирал бургаски магистрати с 1 млн. лв. за да не го осъдят за убийството на Мастъра

Бургаският цар на ъндърграунда, Пламен Дишков-Кела, който бе осветен от журналиста Симон Милков като пръв другар, сътрапезник и най-вероятно сенчест спонсор на Николай Бареков, бил истинският тартор на съдии и прокурори по Черноморието.

През 2024 г. тръгнаха слухове, цитирани от в. “Уикенд”, че Пламен Дишков – Кела е броил 1 млн. лв. подкуп, за да бъде оневинен. Според мълвата, която няколко независими един от друг източници от съдебната система определят като правдоподобна, маститият подкуп е минал с посредничеството на магистрат с инициали П. Г., който е сочен и като един от тайните босове на имотната мафия в Бургаския регион. Според изданието, дебелият кеш бил причина мистериозно от деловодството на съда в Бургас да изчезнат папките по делото за мафиотското убийство на бургаския месарски бос Димитър Стаматов – Мастара, ликвидиран от снайперист преди цели 22 години в морския град, по поръчка на Кела.

Запознати с обемистата документация от съдебния процес, по който обвиняем е подземният бос и някогашен представител на групировката СИК в Бургас, се е изпарила още през есента на 2021 г., малко след като материалите по делото са били върнати на съда в морския град от магистратите от ВКС.

Ако тезата на най-големия роден таблоид се потвърди, то вече започва да се изяснява каква е връзката между Дудука и престъпния контингент, оплел в мрежите си представители на съд, прокуратура, полиция и държавната машина като цяло.

Освен с възлагане на мръсни поръчки по отстраняване на конкуренти, към днешна дата Кела всява страх у черноморски кметове, държавни чиновници и бизнесмени посредством заплахи на кого да възложат апетитни обществени поръчки. Поне така четем в малкото медии, престрашили се да пишат за него.

През 2016 г. например сайтът Plovdiv24 разкрива, че майката на сикаджията - баба Русанка, чрез няколко свои дружества успява да спечели обществени поръчки за десетки милиони левове на общини край морето. При някои от търговете за ремонт на канализация майката на Кела бе единствен кандидат. Липсата на конкуренция според запознати е осигурявана чрез дискретната намеса на Пламен Дишков, който “съветвал” останалите желаещи да пропуснат подаване на оферта. Също така наши източници допълват, че често той отправял смъртни заплахи към кметове да изготвят тръжната документация така, че само той да отговаря на условията. Това от своя страна гарантира солидни печалби, през които мутрата превъртал незаконните си пари и ги избелвал.

Месец след окончателното му оневиняване (през 2020 г.), майка му започва поетапно да прехвърля притежаваните от нея дружества обратно към сина си. Първа е фирма „Агро коз“, която баба Русанка прехвърля на отрочето си. Дружеството в момента реализира многомилионен проект за строителство на кланица и завод за преработка на бяло и червено месо. Партньор в инвестицията е фирма „Аква Еко Тур“, чийто собственик е младата красавица Виктория Тодорова, сочена за годеница на Кела.

Данъчни инспектори пък заявиха пред наш репортер, че фабриката му за пържоли, реализирана през „Агро коз“ и „Аква Еко Тур“ дълго време е била под наблюдение за точене на ДДС, което е сред най-честите практики в мръсния бизнес с хранителни продукти.

Че е корумпирал ключови фигури от Министерството на отбраната пък твърдят негови конкуренти, според които именно чрез финансови инжекции, съчетани с мутренски натиск, той се сдобива с апетитни земи в бургаското село Факия. След като военните се отказват от тях, е обявен търг, спечелен в началото на 2017 г. от „Аква Еко Тур“.

Скоро след като сделките с военните стават факт, е изготвен и проект за новото предприятие. Документите за него са внесени в Регионалната инспекция по околната среда в Бургас, за да се направи задължителната по закон екологична оценка. Тя е необходима заради изхвърляните от завода отпадни води, които няма как да се поемат от канализацията в селото, защото тя не съществува.

Безспорно едни от най-опасните в обществен план престъпления, в които Пламен Дишков е обвиняван, са свързани с контрабандата на горива. Той влиза в този бизнес покрай друг сикаджия, вече покойник - Стоил Славов-Телето, който беше взривен в асансьор на бул. “Джеймс Баучер” през февруари 2004 г.

В Бургас човекът, движел всички далавери на Стоил Славов бе именно Пламен Дишков – Кела. Смята се, че той години наред е осигурявал вноса на контрабанден петрол през бургаското пристанище чрез свой близък митничар, чиято жена пък била управител на негов и до ден днешен хотел. Най-стария прякор на Пламен Дишков не е Кела, а Врабчо. Но така си позволявал да се обръща към него само лидерът му и главен наставник Стоил Славов. Телето закрилял и бранел 20-годишния тогава Кела като роден син.

От черната търговия с бензинопродукти във фирмите на СИК са влизали по около 50 млн. лв. на месец. Легалните печалби също не бяха лоши, пише сайтът Скандално.нет.

Данните, изнесени в това разследване са много малка част от всички мрачни занимания, чрез които аверът и най-вероятно таен спонсор на Бареков изкарва не особено чистите си пари.

Последната мълва около него е, че той имал апетити да навлезе по-сериозно в журналистическия бизнес, откъдето да дирижира процесите в държавата с малко по-фини похвати, вместо с побои, разстрели и тормоз, както до сега. Ето защо избрал Дудука за свой медиен глашатай, подхвърляйки му партенки, които последният да огласява като небивала сензация. За Кела се знае, че финансира провинциално сайтче от Бургас, което на последните избори захлеби яко от всевъзможни партии и коалиции. Сега целта му била да развие цяла империя от сайтове и YouTube канали.

Единственото, което душманите му не могат да си обяснят е с кой акъл залага на най-провалената и компрометирана фигура в медийните среди Николай Бареков. Единствените умения на Дудука са да точи незаконни пари от престъпни спонсори и да ги завлича към небитието, потънал в наркотично опиянение, кълнат се запознати с прийомите му.

