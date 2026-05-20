Благотворителен уикенд с шеф Иван Манчев в Макси Парк Хотел & Спа Велинград Акцент в програмата ще бъдат специалната благотворителна вечеря с шеф Манчев и семинарът „Как се изгражда устойчив бизнес без кошмари?"

Благотворителен уикенд с шеф Иван Манчев ще се проведе от 29 до 31 май в Макси Парк Хотел & Спа, съчетавайки кулинарно изживяване с кауза в подкрепа на деца в нужда. Събитието ще обедини гости, предприемачи и любители на добрата кухня около идеята, че успешният бизнес и социалната отговорност могат да вървят ръка за ръка.

Акцент в програмата ще бъдат специалната благотворителна вечеря с шеф Манчев и семинарът „Как се изгражда устойчив бизнес без кошмари?“. Всички събрани средства от двете събития ще бъдат дарени изцяло на дом за деца „ЦНСТДБУ 1 и 2“ във Велинград, като целта е да се подкрепят децата и да се осигурят по-добри условия за тяхното развитие.

● 30.05 от 12:00 ч.

Заедно с шеф Манчев гостите ще имат възможност да се включат в открит разговор по време на семинара „Как се изгражда устойчив бизнес без кошмари?“. В рамките на срещата той ще сподели своя личен опит, предизвикателствата зад успеха, трудните решения и уроците, които бизнесът носи през годините. Семинарът е насочен към всички, които искат да развиват устойчив бизнес модел, да избегнат често срещаните грешки и да научат повече за реалната страна на предприемачеството.

● 30.05 от 20:00 ч.

Същата вечер, гостите ще могат да се насладят на специална благотворителна вечеря с изискано 5-степенно меню, приготвено лично от шеф Манчев, със специалното участие на Orfea Music.

През целия уикенд за най-малките гости ще бъде осигурена детска анимация, а всички посетители ще могат да се насладят на релакс и почивка сред природата – със спа процедури, минерални басейни и чистия въздух на Велинград.