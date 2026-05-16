Явор Гечев: Целта на промените са да изсветли една част от нещата

В предаването „Още от деня" по БНТ Явор Гечев, каза че Радев ще слуша българските граждани и екипа си, в който влизаме и аз, и Пламен Дабровски. „Нито един законопроект няма да направи нищо, за да свали цените. Но това е първата стъпка. Защото очакването, особено говоренето на хората в парламента, казаха тази заявка. Целта на промените са да изсветли една част от нещата. Едната причина са горивата, геополитическите проблеми, но друг компонент от цените са така наречените нелоялни търговски практики и необясними надценки. Т.е. този проект цели точно това. В тази си част мислим, че това изсветляване ще повлияе на цените".

Изкупната цена на млякото е около 0.40 евроцента, обясни Гечев. „Трябва да се пастьоризира, да се опакова и преработвателите също не печелят толкова. Но на щанда млякото е 2 евро. Всеки може да направи сметката и да каже дали това е нормална търговска практика".

Този разговор го водим с обществто през медиите n на брой пъти и това което остава като усещане е, че има неуредици, заяви Гечев. „Този закон нямаше да бъде променян, ако свободния пазар не беше изкривяван. По самата верига анализите показват, че в един от определените сегменти има необяснимо високи цени".

БНТ, „Още от деня"