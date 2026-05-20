СКАНДАЛ! Вижте как Николай Бареков гуляе със свирепата бургаска мутра Пламен Дишков-Кела! Това ли е независимият журналист? (ЕКСКЛУЗИВНИ СНИМКИ) Ибрик Дудуков се разтрепери като мишок, изпрати Мария Календерска да го брани от репортерите

Журналистът Симон Милков показа истинското лице (и шкембе) на пропадналия бивш тв-водещ и провален евродепутат Николай Бареков. Репортажът на колегата потвърди старата максима, че за политическите трупове има живот след смъртта и то доста охолен.

Докато във фейсбук гледаме и слушаме лъжите на Дудука, как едва ли не е останал гол, бос и е стигнал да просешка тояга, на живо дереджето му се оказа меко казано цветущо. Той бе изловен да гуляе в елитния ресторант “Бока Гранде”, в най-баровската част на богаташкия квартал “Бояна”.

Компания му правеше свирепата бургаска мутра Пламен Дишков-Кела. Едно от страшилищата на Черноморието е отломка от някогашната групировка СИК и е осъждан за убийството на Димитър Стаматов - “Мастара” със снайпер на 21.11.2002 г. Осъден задочно, а после бяга от България, за да оттърве затвора. Хванат в Португалия и доведен в България да търпи наказанието си, припомня Симон Милков.

Точно този кръвожаден тип бе избрал Бареков за свой сътрапезник, а двамата си хортуваха дружески. Компания им правеше конкубинката му Мария Календерска, която се беше барнала по домашно му, “с бели маратонки и изтъркани джинси”, както се пее в песента. Небрежният й вид най-вероятно имаше за цел да хармонира на брадясалия и пуснал два ката шкембе Дудук, когото камерата също улови през прозореца на скъпото заведение.

Виждайки журналистическия екип, Бареков изпадна в тих ужас, а Кела също изглеждаше видимо стреснат, че някой му е хванал спатиите и го е уловил на тясно, в меко казано срамна компания.

Уж големите мъжкари се свиха като мишки при вида на колегата Симон Милков. В израз на особена “храброст” те изпратиха Мария Календерска да заплашва и гони журналистите. Поувехналата и доста сбръчкана някогашна жрица излезе пред ресторанта, където Милков й зададе ребром въпроса как и с какви пари е придобила луксозния офис и много стаен апартамент от 306 квадрата в бизнес център “Хемус” на столичния бул. “Черти връх”, както и просторната къща в кв. Драгалевци, на ул. “Лешникова гора”. Смислен отговор така и не последва.

Далеч по-голям зрителски интерес обаче предизвика фактът, че Бареков пристигна на сгледата, яхнал лъскав джип Рейндж Роувър. От къде безработният по документи бивш водещ има пари да поддържа такъв висок стандарт и да плаща вечерята на тежки мафиоти, остава загадка.

Близостта му с хора от ъндърграунда обаче хвърля светлина кой го финансира.

Очаквайте продължение.

