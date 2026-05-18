Зорница Русинова: В момента все повече пенсионно-осигурителната система зависи от дефицита, който трябва да се компенсира от държавния бюджет

65% от доходите на хората в Европа са от заплати, а част от тях са в банкови депозити, чиито лихви клонят към нула. От няколко години Еврокомисията полага усилие да засили процеса на инвестиране на тези спящи пари, като ги насочи към капиталовия пазар, за да може хората реално да печелят от тях. Голяма промяна в тази посока се задава и у нас. От началото на 2027 г. всеки работещ ще може да определя как да се инвестират средствата, които се натрупват за втора пенсия.

„Много често темата за пенсиите е обект само на политически дебати. Това е и една от големите инициативи на ЕС през последните няколко години - да се обърне малко повече внимание на личните спестявания на хората, защото голяма част от тях са в банките", заяви председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова.

Около 65% от доходите на хората в Европа са от заплатите, които те получават, отбеляза тя. „Развитието на капиталовите пазари и всички инструменти, които биха могли да ни дадат по-добри доходи, освен заплатата, която получаваме, а и да ни гарантират по-добри доходи, когато ние остареем, са част от идеята за въвеждане на мултифондовете в България", поясни Русинова.

С увеличаването на пенсионната възраст и по-голямата продължителност на живот се удължава и активния период от живота на човек. „Затова все повече говорим за „сребърната икономика" и за това, че след 55 ние все още имаме талант да променим кариерата си или начина, по който живеем. Това е времето, в което можем да се замислим за това какви старини ни очакват и какви доходи можем да имаме", смята Зорница Русинова.

Икономическият и социален съвет направи цялостен анализ върху пенсионната система и трите й стълба. „За пръв път изключително професионално от страна на работодатели, синдикати и граждански организации ние направихме оценка на това какъв е моделът и какво трябва да се усъвършенства. Нашата пенсионна система е изправена пред сериозни предизвикателства заради демографската картина и заради натрупаните през години промени в следствие на не толкова експертно обосновани политически решения. В момента все повече пенсионно-осигурителната система зависи от дефицита, който трябва да се компенсира от държавния бюджет", отбеляза Русинова.

Идеята е натрупаните средства като спестявания в партидите да бъдат управлявани чрез мултифондовете. „Ние самите вече ще имаме думата как тези средства да се управляват. Това ще става през консултации с пенсионното дружество, в което сме осигурени, с достатъчно добра предварителна подготовка. Затова е изключително важно, когато говорим за цялостната пенсионна система, все повече да говорим за финансовата грамотност и за това как трябва да се научим да управляваме личните си финанси", подчерта Русинова.

БНТ, „Говори сега"