Владимир Чуков: Конфликтът се задълбочава, а напрежението между САЩ и Иран расте

Преговорите между САЩ и Иран навлизат в критична фаза, а ситуацията в Близкия изток се усложнява все повече. Това заяви араистът Владимир Чуков в ефира на „Здравей, България", коментирайки напрежението около ядрената програма на Техеран и блокирането на Ормузкия проток.

По думите му Иран е поставил пет основни условия, които трябва да бъдат изпълнени в рамките на три етапа, преди страната да се съгласи на реални преговори със Съединените щати. „Иран иска всичко, а чак след като получи компенсации и гаранции за суверенитета върху Ормузкия проток, тогава Техеран ще седне да преговаря по точките, които досега са били обсъждани", обясни Чуков.

Той подчерта, че само преди два дни Иран е бил готов да предаде част от обогатения си уран, но впоследствие е променил позицията си. „Точно това предизвика острата реакция на Доналд Тръмп", посочи арабистът. Според него в момента диалогът между Вашингтон и Техеран е напълно блокиран. „Преговорите между Иран и САЩ са в задънена улица", категоричен беше Чуков.

Той прогнозира, че предстоящата визита на Доналд Тръмп в Китай може да се окаже ключова за развитието на кризата. По думите му американският президент вероятно ще разчита на подкрепата на Пекин за намиране на изход от напрежението. „Китайците са много по-заинтересовани от стабилността в региона, защото за тях е важна чистата икономика и защитата на икономическите интереси", коментира Чуков.

Особено тревожна според експерта е ситуацията около Ормузкия проток - един от най-важните маршрути за световните доставки на петрол. „Ормузкият проток е затворен. Вчера през него са преминали само три танкера, а преди това преминаваха около 130 на ден", заяви Чуков.

По думите му това вече оказва сериозно влияние върху глобалната икономика и енергийните пазари. „Ситуацията е много тежка и не се вижда светлина в тунела. Нещата вървят дори към ескалация", предупреди арабистът.