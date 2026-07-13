Програмистът Йордан Гергов създава безплатни исторически видеоигри от любов към технологиите и историята. Целта му е играчите да влязат в обувките на Ботев и Левски и да взимат техните решения.

Играта за Ботев и четниците му вече е обиколила над 40 държави по целия свят. Йордан е програмист от 10 години, но интерес към историята има от малък.

„Занимавам се с правене на уебсайтове, но от малък си ми е хоби да правя игри. Също обичам историята, баща ми така ме е запалил. Дойде ми идеята и реших, че мога да направя нещо по-смислено - да правя игри за българската история и да съчетая двете неща", сподели Йордан.

Така се ражда идеята за игри, посветени на Ботев и Левски.

„От около 4-5 години се занимавам. Първата ми игра беше за Левски. Реших да започна така ударно с най-великия българин, тя разказва неговия живот. Играчът влиза в кожата на Левски, започва от детските и юношеските му години, разказва живота му, докато реши, както по негови думи, да се посвети на отечеството си", обясни Йордан.

Най-трудно в създаването на игрите е не програмирането, а събирането на достоверни исторически данни.

„6 месеца програмиране, няколко години проучване. Всичко е базирано на исторически извори, по учебната програма в българските училища. Това беше една от целите ми - да направя образованието по история по-интересно.

Тук реално го изживяваш и го виждаш, изживяваш историята. Надявам се, съвсем друга емоция да предизвика", посочи той.

По повод 150-ата годишнина от героичния подвиг на Христо Ботев и неговите четници Йордан създава нова игра.

„Тя е визуално и звуково най-атрактивната. Правя я от няколко години. Там пък влизаш в обувките на Ботев. Почва реално тогава, когато Ботев е избран за войвода", обясни Йордан.

Играта е налична на всички платформи от началото на юни, а вече предизвиква голям интерес не само у нас, но и по света.

„За Ботев само за един ден имаше 1000 човека. До момента над 3000 са играли от цял свят, 40 държави. Даже не бях сигурен, че това са държави - Габон, Гренада, и се учудих, като видях. Има в самите платформи 5,0 от 5,0, сега е 4,9 от 5,0. Масово я харесват, чакат продължение, това е най-честият коментар", сподели програмистът.

Видеоиграта е подходяща и за малки, и за големи.

„Целта ми беше да избера такъв жанр, който ще се хареса на максимално много хора. Тоест тя е интересна и на деца, даже моят син на 2,5 години я играе. Интересна е и за възрастни, има стратегически елементи", каза Йордан.

Той работи по създаването на игрите само в свободното си време, но желанието му да популяризира историята е това, което го мотивира.

„Историята е нещо, което може да ни обедини като българи, като хора, да ни даде един пример. Ботев не е само тази негова саможертва, но целият му живот е бил посветен на народа. Представете си и сега 1/10 от хората да бяха такива. Всички се стремим към щастието и да ставаме все по-богати като държава и като народ, поне по статистики, но реално по-щастливи ли ставаме?", попита той.

Програмистът вече работи по създаването на още видеоигри, които да популяризират българската история и великите личности, които са част от нея.

бТВ, „Тази неделя"