Доц. д-р Живка Стойкова: Горещините, както и големите температурни разлики, имат своя негативен ефект върху здравето

Горещините, както и големите температурни разлики, имат своя негативен ефект върху здравето, върху хората и върху не само тяхното субективно усещане и поносимост, но също така и върху сърдечносъдовия им риск. Това коментира снощи началникът на Интензивното кардиологично отделение в болница „Витоша" доцент д-р Живка Стойкова в „Интервюто в Новините на NOVA".

Според специалиста най-уязвими са възрастните хора и много малките деца, както и хронично болните, сред които има и млади хора със сериозни заболявания. По думите на д-р Стойкова фектът при високите температури е свързан с губенето на много течности, което води до натоварване на сърцето и увеличаване на сърдечната честота. В същото време намалява достъпът на кръв до самото сърце и неговото хранене, става ясно от думите на специалиста.

Д-р Стойкова е категорична, че специално внимание трябва да се обръща на пациентите със сърдечна недостатъчност. Те трябва да бъдат мониторирани, тъй като много често приемат диуретици, които отводняват организма, и по този начин диуретичният ефект се засилва. „Не искаме дехидратация при тези болни, но в същото време не искаме и прекаленото обемно обременяване", уточнява специалиста и съветва хората с тези проблеми да бъдат внимателни с приема на течности.

Препоръчително е хората да не се излагат на най-високите температури в периода от 11:00 до 17:00 часа, да стоят на сянка или в дома си, както и да носят широки дрехи, които позволяват по-оптимална терморегулация. Температурните разлики не бива да бъдат прекалено големи, а евентуално охлаждане с мокри кърпи не трябва да се случва рязко.

Особено внимание бе обърнато и на хората, които работят навън. Физическият труд на открито на фона на високи температури е допълнително натоварване дори за един здрав организъм. Излагането на дехидратация и физическо натоварване едновременно „значително вдига риска от нежелани сърдечносъдови събития", предупреждава кардиологът. По думите ѝ в такива условия е повишен рискът от инсулт.