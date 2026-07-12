20-годишен се вряза в паркиран камион и загина на място https://crimes.bg/inczidenti/20-godishen-se-vryaza-v-parkiran-kamion-i-zagina-na-myasto/196633 Crimes.bg

20-годишен е загинал на място в тежка катастрофа, станала рано тази сутрин (12 юли) в Добринище.

Инцидентът е възникнал призори на изхода на града в посока бензиностанция "Лукойл“. По първоначална информация автомобилът се е движил с твърде скорост. Младият водач е изгубил контрол над управлението. Колата не е успяла да вземе завоя и буквално се е врязала в паркиран наблизо камион. Вследствие на сблъсъка младият мъж е починал на място.

Жертвата е 20-годишният Сергей Иванов, родом от Добринище.

На мястото на произшествието са пристигнали екипи на полицията и спешна медицинска помощ, които са извършили оглед. По случая е образувано досъдебно производство.

Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени точните причини и обстоятелствата, довели до фаталния инцидент.

Жители на града твърдят, че трасето често се превръща в арена за нерегламентирани гонки и призоваха полицията за повече проверки сред младежта, сдобила се с книжки от скоро.

trud.bg