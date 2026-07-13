Бащата на загиналата Ивана: Когато отидох в полицията, ми казаха: „Надрусали са се и са скочили. Детето ви е мъртво“ https://crimes.bg/inczidenti/bashtata-na-zaginalata-ivana-kogato-otidoh-v-policiyata-mi-kazaha-nadrusali-sa-se-i-sa-skochili-deteto-vi-e-martvo/196664 Crimes.bg

На 24 май Благоевград се събуди с новината за една трагедия - смъртта на 16-годишната Ивана Стойнева, паднала от 5-ия етаж на жилищен блок след парти с младежи.

Преди месец и втората съдебна инстанция отказа да задържи обвинения Александър Георгиев, след като прие, че на този етап събраните доказателства не обосновават достатъчно обвинението срещу него.

Докато чака властите да приключат с разследването, бащата на Ивана започва сам да събира информация. През онлайн профила на дъщеря си Стойне Стойнев открива следи, които според него водят към добре организирана схема за онлайн продажба на наркотици на деца.

Бащата на Ивана застана пред bTV, за да разкаже за дъщеря си, съмненията си около случая и въпросите, които според него остават без отговор.

„Прекрасно будно дете. Обичаше да рисува. Ходеше, посещаваше театрална трупа. Беше прекалено жива, отговорна", разказа Стойнев за покойната си дъщеря.

Когато навършила 16 години, тя пожелала да започне работа. „Искаше да има някаква форма на самостоятелност", каза той.

Стойнев заяви, че не е забелязвал промяна в поведението на дъщеря си, която да подсказва употреба на наркотици. „В поведението й нямаше нищо нетипично, което да подсказва нещо такова", каза бащата.

Той отхвърли твърдението, че в нощта на трагедията е имало купон. „Това беше версия на полицията, която гръмна и не е вярна. Тя беше при приятеля си - Димитър Смилков. Те бяха гаджета", посочи Стойнев.

Той е познавал Димитър. „Нормално дете. Никакъв признак, че има нещо, което не е нормално и не е добре", каза той.

По думите му във версиите, разпространявани от полицията, има противоречия. „Самата полиция влиза в конфликт сама със себе си - първо като казва, че това е бил наркокупон, второ, че са си поръчали наркотици 30 дни или месец по-рано. Вие, ако разпространявате дадено нещо, ще си го купите ли месец по-рано? Версията на полицията просто издиша отвсякъде", каза Стойнев.

По думите му майката на Димитър го е прикривала заради проблеми, свързани с наркотици и поведението му. Тя е работила в администрацията на МВР и в пожарната. „Той е бил изключен от три училища. Два пъти е бягал и е бил обявен за национално издирване. Многократно е задържан с наркотици. Системата го хваща и го пуска, хваща и го пуска - заради майка му. Градът не е голям, всеки може да я получи тази информация. В България има чадъри на местно ниво. Когато някой от тях е замесен по някакъв начин, действат така, че да спасяват единствено и само този човек", каза бащата.

В нощта на трагедията семейството не е било потърсено първо от разследващите. „Полицията на нас не ни се обади, не ни потърси. Във въпросната вечер ни се обади Надежда. Оказва се, чу когато човек от системата е замесен, те търсят единствено и само него и действат само с него", каза той.

Адвокатът на семейството Ивайло Юруков посочи, че официално информацията по разследването е ограничена. „Официално почти нищо не ни е известно. И така трябва да бъде. Когато се води разследване, има така наречената следствена тайна", каза той.

По думите му обаче до семейството са достигнали данни, които според него поставят въпроси относно начина, по който се води разследването. „До нас достигнаха определени данни, че самото разследване не се води по обективен начин и че много от действията, които са направени от страна на дошлите на място полицаи, са дали възможност да се прикрият т.нар. „горещи следи" на местопрестъплението", заяви Юруков.

„По протокол трябва да обезопасят мястото. Това е логично. Докато дойдат криминалисти, в апартамента са влизали над 20-30 души. Местили са вътре, мебели и така нататък. Горещите следи са вече унищожени", допълни Стойнев.

Юруков коментира и обстоятелствата около нараняванията на Димитър Смилков. „На бащата на Ивана е съобщено от директора на областната дирекция в Благоевград, че това момче било потрошено и било в болница след падане от петия етаж", разказа той.

По думите му впоследствие семейството е получило друга информация. „За нас стана категорично ясно, че момчето не е скачало или е било бутано, а е бягало, когато е дошла на място полиция", каза Стойнев.

По случая прокуратурата е повдигнала обвинение на 20-годишния Александър Георгиев, който е бил оставен на свобода заради липса на доказателства. „Димитър и Александър са се карали в 00:20 ч. Димитър започва да бяга, когато полицията се качва към апартамента. Александър няма как да избяга. Той е познат на системата. Познат на МВР- консумирал и продавал наркотици", каза Стойнев.

Според Стойнев има много неизвестни около случая. „Хиксовете стават прекалено много и за мен самата система прикрива това убийство", каза той.

По думите му случаят е бил насочен в определена посока още в първите часове. „Някой си е решил, че е решил случая в първите часове. За мен просто случаят е бил заметен още тогава. Тази система е създадена единствено и само, за да пази някой, но не и обществото. Има замесени и други деца - деца на съдия в Благоевград. Купували са наркотици от Димитър и Александър", допълни бащата.