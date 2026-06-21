Новината от седмицата е споразумението между Иран и САЩ, което трябва да доведе до окончателен мир и поевтиняване на петрола. След редица перипетии, 60-дневните преговори между двете страни започват днес в Швейцария, след като Израел и Хизбула също временно се примириха.

Според иранският експерт проф. Тураж Атабаки, това, което виждаме днес, е "въоръжен мир". По думите му, всички страни остават на масата за преговори, но „с ръка върху спусъка".

Проф. Атабаки е почетен професор на Лайденския университет и старши изследовател в Международния институт за социална история в Амстердам.

"Резултатът от тази 40-дневна война, в която САЩ и Израел атакуваха Иран, промени драматично геополитиката на Близкия изток. Иран излиза от този конфликт като съвсем различна държава в сравнение с преди. Разбира се, Иран не излиза като безспорен победител, но не излиза и като губещ. От друга страна, Израел излиза от войната в отслабена позиция и е един от основните губещи. Друг важен елемент е, че примирието, което сложи край на военните действия, остава изключително крехко. Съществува сериозна вероятност да видим нови регионални съюзи и блокове, формирани срещу Иран. Саудитска Арабия, Катар, дори Турция биха могли да се обединят в нова конфигурация. Иран излиза от войната като по-милитаризирана и по-централизирана държава. Що се отнася до САЩ, според мен Вашингтон е готов да приеме един нов Иран, стига той да бъде част от американския геополитически блок," каза проф. Тураж Атабаки.

Това е съществената разлика между американския и израелския подход. За Израел въпросът е екзистенциален, обясни експертът. „Той вижда Иран като заплаха за собственото си съществуване, докато Техеран не промени политиката си спрямо Израел и не го признае като легитимен член на международната общност. За САЩ ситуацията е различна. Вашингтон не държи определено на слаб, победен и маргинализиран Иран. Един силен и способен Иран, но интегриран в американската сфера на влияние, би бил приемлив", казва проф. Атабаки.

БНТ, „Говори сега"