Наталия Кирилова: Правилната хидратация започва с... етикета

Водата не е храна, тя е живот. Човешкият организъм е съставен от 60-70% вода, затова редовната хидратация с качествена вода поддържа в добра форма метаболизма, кожата и имунната система. В този смисъл изборът на вода за пиене има своето съществено отражение върху здравето и качеството на живот. Именно заради това е добре да се научим да разпознаваме най-подходящата за нас и децата ни вода.

Откъде да започнем? От фактите, внимателно описани на етикета на всяка бутилирана вода.

На рафта: ориентир сред изобилието

Да влезем в магазина и да проучим дългите рафтове с бутилирана вода. Започваме с трапезната вода. Най-често тя представлява чешмяна вода, пречистена чрез филтриране или озониране. Подходяща е за ежедневна употреба, но не е обогатена с ценни за организма минерали.

Друга широко разпространена опция на рафтовете в магазините е изворната вода. Тя извира от естествен източник близо до повърхността и има ниска минерализация (до 500 мг/л). Този вид вода е идеална за редовна консумация от хора на всяка възраст, включително деца и бременни, тъй като е чиста и балансирана. Обикновено я познаваме по розовата капачка, но не всички „розови" води са изворни, тъй че справката с етикета е наложителна. Етикетът е и мястото, на което се обозначават всички сертификати на стандарт и качество. Ако избирате вода за деца и бременни, уверете се, че изворната вода, към която сте се насочили, е препоръчана от Българската педиатрична асоциация.

Минералната вода, обикновено със синя капачка, извира от по-дълбоки природни източници. Тя е богата на минерали (над 1500 мг/л в някои случаи) и се характеризира с алкално pH. Подходяща е за хора с активен начин на живот, например спортисти. Този тип вода се препоръчва и при по-специфични нужди - минерален дефицит, проблеми с бъбреците, забавен метаболизъм и др. Не всяка минерална вода е подходяща обаче за ежедневна употреба. В някои случаи тя може да предизвика натрупване на соли, което има негативно влияние върху организма. Рискът е особено голям при децата.

Да четем с разбиране

Четенето на етикета е важно упражнение за правилния избор на хидратация. Търсете информация за вида вода (трапезна, изворна или минерална), общата минерализация (за деца - под 500 мг/л), pH ниво (неутрално: 6,5 - 8,5), източника (трябва да е посочен точно) и датата на годност. Обръщайте внимание за добавки като газировка, подсладители или аромати. Тези напитки не е нужно да бъдат изключвани изцяло от ежедневието ви. Те могат да са добро разнообразие в моментите, в които желаете нещо по-различно. Газираната вода например се слави с някои ползи при перисталтиката. Основният източник на течности обаче трябва да се набавя от неподправена вода с естествен произход.

Специално за родители

Пиенето на достатъчно вода е основа за здравето на целия организъм. Ползите включват по-добра концентрация, намален риск от запек, поддържане на телесната температура и дори помощ при отслабване. За децата добрата хидратация е още по-важна, тъй като те губят течности по-бързо поради ускорен метаболизъм.

„Често родителите твърдят, че детето им не обича да пие вода. Всъщност обаче всеки човешки организъм се нуждае от вода, а наша задача като родители е да научим детето още от малко да познава и харесва вкуса на водата, вместо да му предлагаме подсладени напитки като основен избор", коментира Наталия Кирилова, координатор „Комуникации и кампании" към Българската педиатрична асоциация (БПА). „И още нещо важно - родителите трябва да предлагат вода на детето периодично през деня, а не да чакат то да поиска, когато ожаднее", допълва тя. „Да не забравяме, че децата бързо се дехидратират! Признаци за обезводняване при тях са бързата загуба на тегло (в бебешката възраст), повишената температура, неспокойствието/главоболието, слабата концентрация, сухата уста и напуканите устни, запекът, летаргията."

Произход и състав на водата за най-малките

При избора на вода за най-малките родителите винаги трябва да си отварят очите на четири и да се уверят в нейния произход и състав.

„Когато говорим за бебета, деца и бременни, консумацията на течности при тях трябва да се съобразява със състава и качеството на водата, като е желателно тя да бъде с ниска минерализация и да произхожда от сигурен източник, без вредни замърсители, с ниско съдържание на натрий и флуориди", съветва Наталия Кирилова от БПА.

Родителят трябва да се съобрази с това, като се увери след справка с етикета, че нитратите са под 10 мг/л за бебета) и флуоридът не надвишава 1,5 мг/л, за да се избегнат потенциални рискове за детското здраве.

Наталия Кирилова допълва още, че за бебета и малки деца е препоръчително да се подбира вода с гарантиран състав, одобрена от Българската педиатрична асоциация. Сред препоръчаните от БПА марки е DEVIN Изворна, която отговаря на строгите критерии за редовна консумация от бебета и деца. Тя е микробиологично чиста и с ниска минерализация - затова не натоварва детския организъм. Може дори да не се преварява при най-малките, а да се пие директно от бутилката.

В крайна сметка водата е живот - избирайте я информирано и мъдро в името на доброто здравето на цялото семейство.