Миграция на гласове: Чии избиратели привлече „Прогресивна България“? Кой губи най-голяма част от електората си

Ако Румен Радев не беше се явил на изборите, „Продължаваме Промяната- Демократична България" щеше да получи повече подкрепа". Това заяви политологът Светлин Тачев от социологическата агенция „Мяра" в ефира на NOVA „Здравей, България".

По негови данни голяма част от гласовете на поколението „Z" са отишли при „Прогресивна България", а друга - при ПП-ДБ. Радев е активирал 13,8% от тези, които не са гласували или не са имали право да гласуват на изборите през 2024 г., 10,8% от гласувалите с „Не подкрепям никого" на миналия вот също са дали гласа си за Радев. Неговите избиратели идват от БСП-ОЛ, 16% от ПП-ДБ, 13,21% от ГЕРБ-СДС, както и процент от „Възраждане". ПП-ДБ също са активирали хора, които не са гласували на предишни избори, посочи експертът.

Според него резултатът на „Прогресивна България" се дължи на нестабилността на управлението в последните 5-6 години. Дойде краят на този политически цикъл. Българите търсят стабилност и затова Румен Радев има нелеката задача да отговори на очакванията на гражданите, смята Тачев.

Той подчерта, че след влизането ни в Шенген и приемането на еврото, България официално е интегрирана в западните структури и не би следвало „Прогресивна България" да се отклони от този път.

Тачев припомни, че формации, които са управлявали с ГЕРБ, след това изпадат от парламента, а за доказателство посочи резултата на „Има такъв народ" на тези избори.

В сегашната ситуация Румен Радев има възможността да управлява сам, това не се е случвало от 2000-та година, заключи политологът.