Красимир Дачев: Сега, за да спасят индустрията на Европа, ще убият селското стопанство https://crimes.bg/analizi/krasimir-dachev-sega-za-da-spasyat-industriyata-na-evropa-shte-ubiyat-selskoto-stopanstvo/183397 Crimes.bg

Българската индустрия потъва. По данни на НСИ производството пада с 9,3% през ноември. Това каза бизнесменът и заместник-председател на Българската търговско-промишлена палата Красимир Дачев в предаването „Говори сега" по БНТ.

Тенденцията е трайна от 2024 г. заради завишените цени на електроенергията и недостига на работна ръка. Намалява и износът. „Производството и разпределението на електрическия ток, енергия и газ е спаднало с 43,7% - консумацията пада, потреблението пада. Преработващата промишленост е спаднала с 4,7%, добивната промишленост - с 12,5%, производството на облекло - с 23,9%, производството на хартия и картон - 20%", посочи бизнесменът.

Индустрията на Европа също потъва трайно и търси нови пазари в Латинска Америка. „Сега, за да спасят индустрията на Европа, ще убият селското стопанство. Те искат да управляват пазара, мислят, че са по-силни и по-умни от пазара", коментира Дачев.

БНТ, „Говори сега"