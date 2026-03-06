АНАЛИЗИ

Тихомир Безлов: България трябва внимателно да следи идеята за френски „ядрен чадър"

Тихомир Безлов: България трябва внимателно да следи идеята за френски „ядрен чадър"
България трябва внимателно да анализира предложението, свързано с разширяване на френския ядрен чадър в Европа, както и възможността част от тези сили да бъдат разположени в държави от източния фланг на НАТО. Това коментира експертът по сигурност от Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов в ефира на NOVA NEWS.

Темата се появи след като френският президент Еманюел Макрон обяви промяна в ядрената доктрина на Франция. Според новата стратегия страната планира да увеличи броя на ядрените си бойни глави, да ограничи публичната информация за арсенала си и да обмисли разполагането на част от него в съюзнически държави на предния фланг на НАТО.

Безлов коментира и развитието на конфликта в Близкия изток, като отбеляза, че действията на иранското ръководство често изглеждат трудно предвидими. „Трудно е да се предвиди кого точно ще изберат да ударят. В самия Иран има вътрешни противоречия и криза на елитите“, посочи анализаторът.

Един от основните рискове, които се обсъждат в Европа, е възможността за нова бежанска вълна. Според Безлов към момента се наблюдават предимно вътрешни разселвания на хора, а не масово придвижване към Европа.

Експертът коментира и готовността на страната при евентуални извънредни ситуации. По думите му темата за убежищата и защитата на населението трябва да бъде обсъждана, но реалните възможности в момента са ограничени. „Има стари бомбоубежища, но много от тях са в лошо състояние и труднодостъпни“, посочи той. 

