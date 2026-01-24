Как хората запазват спомена за българския лев?

В края на януари сме и българският лев постепенно излиза от обращение. Вместо да изчезва, той започва да се появява на друго място - в карти на България и картини по социалните мрежи.

Особено картата на България започва да обикаля интернет. В нея са подредени познатите ни монети - не за разплащане, а за памет. Но имат ли реална колекционерска стойност?

„Главно сантиментална стойност, понеже в момента има сериозна носталгия за българския лев. В социалните мрежи има всякакви креативни начини, по които хората си ги запазват, но реално от колекционерска гледна точка няма никаква стойност“, обясни нумизматът Валентин Недев пред bTV.

„Примерно, при банкнотите може би е една идея по-различно, защото ако имаш картина с банкноти запазени и си ги направил на картина, ако не са прегъвани, по този начин те ще се съхранят и по този начин ще се запази нумизматичната стойност“, казва Валентин.

Историята, кризите, войните. Всичко това оставя следа и в парите.

„Особено железните монети от Втората световна война, понеже тогава благородните метали са били дефицит и са направени почти изцяло от желязо и ако се намери някоя, която е добре съхранена цените могат да стигнат 10-ки хиляди левове“, обяснява Валентин.

А интересът към българския лев не е само у нас.

„Има международни аукциони, които свършват на по-висока стойност, отколкото ако са пуснати в България, което означава, че и чужденци го търсят“, казва още Валентин.

Но независимо от инвестиционния интерес, за много хора левът си остава и като лична история.

