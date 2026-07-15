Димитър Илиев: Летните месеци са най-смъртоносните по българските пътища

Могат ли да бъдат спрени инцидентите с тежкотоварни автомобили - отговорът от автомобилния състезател и бивш министър Димитър Илиев

Ако решим въпросите на човешкия фактор и манталитета и културата на шофиране, ще решим ли най-значимата част от проблема с травматизма по пътищата в България и ще изолираме ли всички други недостатъци на пътната инфраструктура? За проблемите с шофирането и българските пътища гост в БНТ „Денят започва" беше Димитър Илиев, автомобилен състезател и автомобилен експерт.

"Пътната безопасност е система от няколко различни фактора, като основните са човешкият фактор, пътната настилка и състоянието на автомобилите и автопарка," обясни той в студиото на "Денят започва".

И допълни, че е въпрос на личен избор да избереш начина, по който ще управляваш автомобила, да разбираш отговорността, която носиш и да можеш да владееш емоциите си.

"Защото в по-натоварена среда, особено във ваканционен сезон какъвто е в момента, има хора, които не управляват много често извънградско автомобилите си, малко по-бавнички са, други са по-нетърпеливи, създават се колизии и едно от големите качества, които трябва да притежаваме като водачи е, да можем да владеем тези състояния и емоции."

Илиев коментира, че от статистиката се вижда, че летните месеци са най-смъртоносните по българските пътища.

"Защо е така, е въпрос на по-задълбочен анализ, но когато всичко е идеално, когато условията са прекрасни, денят е дълъг, светлата час е изключително продължителна, като че ли хората се отпускаме, ставаме малко по-лежерни, не внимаваме достатъчно, скоростта се повдига доста по-лесно и инцидентите са с много по-тежки последици. Като брой през зимата стават много повече инциденти, но те са само с материални щети за сметка на летния сезон, когато просто скоростта е висока."

По думите му, скоростта оказва съществено влияние, това са физични закони, които няма как да излъжем, няма как да надскочим и е добре да се съобразяваме с тях.