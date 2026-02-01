Цветлин Йовчев: Ако изборите зависят от полицията, значи демокрацията е в опасност https://crimes.bg/analizi/cvetlin-yovchev-ako-izborite-zavisyat-ot-policiyata-znachi-demokraciyata-e-v-opasnost/183916 Crimes.bg

Бившият вицепремиер, вътрешен министър и председател на ДАНС Цветлин Йовчев отправи остри предупреждения за състоянието на изборния процес и демокрацията в България. В разговор в предаването "Тази събота и неделя" по бТВ за предстоящите избори, ролята на МВР, купуването на гласове и закриването на Антикорупционната комисия, той заяви категорично, че проблемите са системни и не могат да бъдат решени с конюнктурни политически решения.

„Ако докараме държавата до там изборите да зависят от полицията, демокрацията ни е в опасност". По повод тезата, че изборният резултат зависи от вътрешния министър, Йовчев заяви, че подобно разбиране е тревожно.

По думите му МВР има роля в изборния процес, но тя често се преекспонира:

„Министерството на вътрешните работи има функции в целия този процес, но в последно време тези функции се преекспонират, ако се мисли само в тази посока."

Той подчерта, че честността на изборите зависи в не по-малка степен от изборното законодателство, Централната избирателна комисия, секционните комисии, машинното гласуване и видеонаблюдението.

Йовчев определи купуването на гласове като един от най-сериозните проблеми, но и като явление, което не може да бъде напълно изкоренено:

„Ако от едната страна има хора, които искат да търгуват избори, а от другата - хора, които са готови да си продадат гласа, те ще намерят начин."

Въпреки това той е категоричен, че МВР знае кои са основните играчи:

„Ако службите не знаят кои са търговците и купувачите на гласове, значи трябва да започнат да се занимават с нещо друго", заяви той.

Според него превенцията е ключова:

„Тези хора могат да бъдат поставени под наблюдение достатъчно дълъг период преди изборите. Това ще ограничи силно купуването на гласове, макар и не на 100%."

На въпроса дали вярва, че изборите в България са честни, Йовчев отговори директно:

„Не са напълно честни. Много неща трябва да се променят." Той предупреди, че подкопаването на доверието в изборите застрашава самата демократична система:

„Ако хората нямат вяра в изборите, ще се разруши фундаментът, върху който самите политици седят."

Йовчев остро разкритикува решението за ограничаване на броя на избирателните секции извън ЕС:

„Това е нарушение на демокрацията. Създава ограничение пред хората, които искат да гласуват." И допълни:

„Не можем чрез ограничаване на правата на хората да се стремим към политически цели. Целта не оправдава средствата."

По отношение на закритата Антикорупционна комисия, Йовчев заяви:

„Опитът да се решават системни проблеми с конюнкторни решения винаги води до лош резултат." Според него комисията е била използвана политически:

„Имаше явни намерения от страна на политически партии да я използват като бухалка." Той подчерта, че борбата с корупцията не се води с повече подслушване и арести:

„Борбата с корупцията започва с превенция и със спазване на законни процедури."

Йовчев посочи основния пропуск в модела за борба с корупцията:

„Корупцията може да се разследва ефективно само с инструменти, които проследяват паричните потоци. Това е основата." По думите му закриването на комисията и разпределянето на функциите ѝ между различни институции води до хаос: „Става каша в цялата история."

В заключение Цветлин Йовчев подчерта, че без ясна политическа нагласа срещу корупцията резултат няма да има:

„Ако нямаме политическа воля това явление да се спре, нещата ще останат същите." Той даде и конкретни идеи, включително за ограничаване на човешкия фактор в обществените поръчки чрез автоматизирани и дигитални системи.

„С хиперправомощия на една организация това няма да стане. Трябва ясна концепция, която обхваща различни сфери.

Той категорично заяви, че не е търсен за служебните кабинети и няма да участва на политическата сцена.