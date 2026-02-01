Цветлин Йовчев: Ако изборите зависят от полицията, значи демокрацията е в опасност

Бившият вицепремиер, вътрешен министър и председател на ДАНС Цветлин Йовчев отправи остри предупреждения за състоянието на изборния процес и демокрацията в България. В разговор в предаването "Тази събота и неделя" по бТВ за предстоящите избори, ролята на МВР, купуването на гласове и закриването на Антикорупционната комисия, той заяви категорично, че проблемите са системни и не могат да бъдат решени с конюнктурни политически решения.
„Ако докараме държавата до там изборите да зависят от полицията, демокрацията ни е в опасност". По повод тезата, че изборният резултат зависи от вътрешния министър, Йовчев заяви, че подобно разбиране е тревожно.
По думите му МВР има роля в изборния процес, но тя често се преекспонира:
„Министерството на вътрешните работи има функции в целия този процес, но в последно време тези функции се преекспонират, ако се мисли само в тази посока."
Той подчерта, че честността на изборите зависи в не по-малка степен от изборното законодателство, Централната избирателна комисия, секционните комисии, машинното гласуване и видеонаблюдението.
Йовчев определи купуването на гласове като един от най-сериозните проблеми, но и като явление, което не може да бъде напълно изкоренено:
„Ако от едната страна има хора, които искат да търгуват избори, а от другата - хора, които са готови да си продадат гласа, те ще намерят начин."
Въпреки това той е категоричен, че МВР знае кои са основните играчи:
„Ако службите не знаят кои са търговците и купувачите на гласове, значи трябва да започнат да се занимават с нещо друго", заяви той.
Според него превенцията е ключова:
„Тези хора могат да бъдат поставени под наблюдение достатъчно дълъг период преди изборите. Това ще ограничи силно купуването на гласове, макар и не на 100%."
На въпроса дали вярва, че изборите в България са честни, Йовчев отговори директно:
„Не са напълно честни. Много неща трябва да се променят." Той предупреди, че подкопаването на доверието в изборите застрашава самата демократична система:
„Ако хората нямат вяра в изборите, ще се разруши фундаментът, върху който самите политици седят."
Йовчев остро разкритикува решението за ограничаване на броя на избирателните секции извън ЕС:
„Това е нарушение на демокрацията. Създава ограничение пред хората, които искат да гласуват." И допълни:
„Не можем чрез ограничаване на правата на хората да се стремим към политически цели. Целта не оправдава средствата."
По отношение на закритата Антикорупционна комисия, Йовчев заяви:
„Опитът да се решават системни проблеми с конюнкторни решения винаги води до лош резултат." Според него комисията е била използвана политически:
„Имаше явни намерения от страна на политически партии да я използват като бухалка." Той подчерта, че борбата с корупцията не се води с повече подслушване и арести:
„Борбата с корупцията започва с превенция и със спазване на законни процедури."
Йовчев посочи основния пропуск в модела за борба с корупцията:
„Корупцията може да се разследва ефективно само с инструменти, които проследяват паричните потоци. Това е основата." По думите му закриването на комисията и разпределянето на функциите ѝ между различни институции води до хаос: „Става каша в цялата история."
В заключение Цветлин Йовчев подчерта, че без ясна политическа нагласа срещу корупцията резултат няма да има:
„Ако нямаме политическа воля това явление да се спре, нещата ще останат същите." Той даде и конкретни идеи, включително за ограничаване на човешкия фактор в обществените поръчки чрез автоматизирани и дигитални системи.
„С хиперправомощия на една организация това няма да стане. Трябва ясна концепция, която обхваща различни сфери.
Той категорично заяви, че не е търсен за служебните кабинети и няма да участва на политическата сцена.