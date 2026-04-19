Бягат ли щъркелите от войната

Завръщането на щъркелите тази пролет предизвика вълна от коментари в социалните мрежи. Видеа с големи групи птици породиха твърдения, че броят им расте заради военните конфликти, които променят миграционните им пътища.

„Миграцията на белия щъркел се влияе от човешките дейности, тъй като видът е тясно свързан с хората. Големи локални конфликти биха могли да повлияят по-скоро на пътя на миграцията - птиците са интелигентни и могат да се преместят с десетки или стотици километри. Но е малко вероятно да има пряк ефект върху броя им. Тезата, че се увеличават заради войните, е малко спорна", обясни Димитър Градинаров от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Той допълни, че щъркелите са консервативни по отношение на маршрутите си. През България преминават два основни пътя, като по-натоварен е този по Черноморието. Там в пика на миграцията през август и септември за един ден могат да преминат над 100 000 птици.

Експертите посочват, че струпването на много птици на едно място в момента е нормално - те спират, за да почиват и да се хранят по пътя си на север. Реалното увеличение на броя им обаче е дългосрочен процес.

„Последното национално преброяване, което се прави на всеки 10 години, отчита над 30% увеличение на популацията на белия щъркел в България. Това е много интересен феномен", съобщи Градинаров.

Заключението на специалистите е, че щъркелите не бягат от войната, а просто следват своя естествен път, като данните показват траен ръст на вида в българските територии.

