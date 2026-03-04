Проф. Сергей Игнатов: Нуждаем се от промяна на учебните програми

“Смятам и съм убеден, че българските ученици са претрупани, програмите са претоварени, това се отнася и за българските учители. И всички се нуждаем от промяна на учебните програми”, каза служебният министър на образованието и науката проф. д-р Сергей Игнатов в отговор на актуален въпрос от народния представител Йорданка Фандъкова от ПФ на ГЕРБ-СДС.

Служебният министър отговори на актуални въпроси, които му бяха зададени от народните представители от Комисията по образованието и науката в парламента.

Йорданка Фандъкова постави въпрос за концепцията за учебните програми, които бяха подготвени от екипа на предишния образователен министър Красимир Вълчев и дали министър Игнатов има готовност да продължи този процес. “Това за мен е най-важната цел и трябва да се ускорят тези реформи”, отбеляза Фандъкова.

Министър Игнатов благодари на предишния образователен министър Красимир Вълчев, защото е започнал работата по промяната на учебните програми.

“Вече има определено виждане за това как всяка една учебна програма ще изглежда между трети и 12-и клас. Резултатите от тези обсъждания са изпратени в Регионалните управления на образованието и през следващата седмица ще започнат да се събират комисиите, и ще задълбочим работата, защото има срокове, обясни министър Игнатов. Той добави, че през втората половина на 2026 г. до средата на 2027 г. трябва да се разработят и проектите на учебните програми по програмата “Образование“, каза проф. Игнатов.

“Промяната на учебните програми е може би едно от най-трудните интелектуални усилия в сферата на образованието, което се извършва, защото по всеки предмет трябва да се прецени кое е основното, което ще остане в паметта на нашите ученици след завършване на училище”, коментира министърът.

“Трябва да се види и кое е това, което натоварва системата, защото нашите ученици трябва да имат време за упражнения и за затвърждаване на учебния материал. В групите, които подготвят промените, са учители и различни специалисти, защото материалът трябва да съответства на психологическото развитие на учениците”, добави проф. Игнатов.

