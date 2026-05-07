„Защо аз?“ в Пловдив: 17 минути, които могат да ви направят отговорни шофьори

В петък, 8 май, Дом на културата „Борис Христов“ в Пловдив ще бъде домакин на разтърсващо събитие, насочено към бъдещите водачи на България. Пред абсолвенти от пловдивски гимназии ще бъде прожектиран късометражният игрален филм „Защо аз?“ на режисьора Христо Порязов. Това е втората прожекция на лентата в града, организирана специално за младежите, които ще получат дипломите си и им предстои да се сдобият с документ за управление на моторно превозно средство.

Филмът с кауза

„Защо аз?“ е посветен на безотговорността на водачите и на загиналите невинни хора в пътнотранспортни произшествия. Само 17 минути екранно време пресъздават действителен случай отпреди години, когато дрогиран младеж блъска и убива майка с малко дете на пешеходна пътека. Във филма участват актьорите Тодор Каракитуков, Мария Иванова и Теодор Папазов.

Подкрепа от институциите

Събитието се организира от Областна дирекция на МВР – Пловдив, Община Пловдив и Регионален инспекторат по образованието – Пловдив. Поканени са няколко гимназии, чиито ученици от горните курсове завършват тази година – повечето от тях ще бъдат бъдещи шофьори. Късометражният проект „Защо аз“ е предоставен на МВР за опериране и показване пред младите хора, които искат един ден да бъдат зад волана.

Заповядайте!

Кога: петък, 8 май

Къде: Дом на културата „Борис Христов“, Пловдив

Вход: свободен (за поканените гимназии и абсолвенти)

Филмът е кауза, която напомня: бъдете отговорни към останалите. Понеже винаги след въпроса „Защо аз?“ идва и отговорът – защото от вас зависи чужд живот.