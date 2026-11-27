„България и Китай имат значителен потенциал за развитие на икономическото сътрудничество чрез инвестиции, индустриални инициативи, технологичен обмен и модернизация на инфраструктурата."

Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Павлета Пеловска по време на българо-китайски бизнес форум на тема „Индустриално сътрудничество, инвестиции и нови бизнес възможности".

„Инфраструктурната свързаност, модернизацията и развитието на регионите са ключови условия за привличане на инвестиции и повишаване на конкурентоспособността на бизнеса", подчерта тя и допълни, че страната ни трябва да се възползва от стратегическото си географско положение и да развива по-активно икономическите и търговски връзки между Европа и Азия.

„Амбицията на правителството е да използва този потенциал чрез модернизиране на инфраструктурата, развитие на регионите и създаване на условия за привличане на инвестиции с висока добавена стойност", посочи още заместник-министърът. По думите ѝ политиките на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са насочени към създаване на условия инфраструктурните инвестиции да подкрепят развитието на бизнеса и да допринасят за по-балансираното икономическо развитие на страната.

Сред основните фактори, които определят инвестиционните решения е транспортната свързаност и добрата пътна инфраструктура, връзките между икономическите центрове, както и достъпът до транспортни коридори, подчерта Пеловска. Затова МРРБ работи за създаването на предпоставки за реализиране на инфраструктурни проекти с публично-частни инвестиции, така че България да затвърди позицията си на важен логистичен и икономически център в Югоизточна Европа.

„За нас е важно инвестициите да носят реална икономическа полза - да създават работни места, да развиват местната икономика, да въвеждат нови технологии, да повишават квалификацията на работната сила и да допринасят за устойчивото развитие на регионите", заяви заместник-министърът. Тя подчерта готовността на МРРБ да участва в институционален диалог, който да подпомага идентифицирането на инвестиционните възможности, да свързва инфраструктурните приоритети с потребностите на бизнеса и да насърчава взаимодействието между централната власт, местните власти и инвеститорите.