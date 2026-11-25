Пламен Таушанов за фалшивите ТЕЛК решения: Това е върхът на айсберга https://crimes.bg/vodeshha-tema/plamen-taushanov-za-falshivite-telk-resheniya-tova-e-varhat-na-aysberga/206612 Crimes.bg

Спецакциите срещу издаването на фалшиви ТЕЛК решения разкриват само малка част от злоупотребите в системата. Въпреки електронизацията на здравеопазването и въвеждането на случайно разпределение на документите между комисиите съмненията за порочни практики остават." Това коментира в „Тази сутрин" Пламен Таушанов от Българската асоциация за закрила на пациентите и бивш член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Повод за разговора е проведената вчера мащабна спецакция срещу издаването на фалшиви ТЕЛК решения, при която бяха задържани 14 души. Сред тях има четирима лекари, посредници и хора, за които има съмнения, че са получили фиктивни експертни решения.

Според Таушанов установяването на злоупотребите не трябва да бъде оставено единствено на полицията и прокуратурата, а да бъде част от ежедневния контрол в здравната система.

„Това е върхът на айсберга. Не трябва да се очаква полицията да установява тези нарушения. Това трябва да го установява системата. Още повече, че от две години има Национална здравноинформационна система, всичко е електронно", заяви той.

По думите му отговорност за контрола носят Националният осигурителен институт (НОИ) и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

„Те трябва да осъществяват контрол, те не осъществяват контрол и поради тази причина, когато се говори за фалшиви ТЕЛК решения, ние се натъкваме само на някакви единични случаи", коментира Таушанов.

Според него необичайно големият брой прегледи или експертни решения, отчетени от отделни лекари, би трябвало да бъде достатъчен сигнал за извършване на проверка.

Една от целите на електронизацията на системата за медицинска експертиза и случайното разпределение на документите между комисиите е да бъдат ограничени възможностите за организиране на корупционни схеми.

Според Таушанов обаче и при този механизъм съществуват възможности за заобикаляне на контрола.

Той заяви, че въпреки случайното разпределение заинтересованите лица могат да получат предварителна информация за това коя комисия ще разглежда документите им и дори кои лекари участват в нея.

Представителят на пациентската организация изрази съмнения и относно ефективността на обсъжданите законодателни промени, предвиждащи използването на изкуствен интелект за установяване на нередности.

Според него съществува опасност подобен механизъм да засегне правата на действително болните пациенти, тъй като документите при някои фиктивни решения могат да изглеждат по-добре обосновани в информационните системи от тези на хората с реални заболявания.