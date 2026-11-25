„Политико“: България и Унгария с най-големи отклонения от фискалните правила на ЕС https://crimes.bg/vodeshha-tema/politiko-balgariya-i-ungariya-s-nay-golemi-otkloneniya-ot-fiskalnite-pravila-na-es/206637 Crimes.bg

София е единствената столица, която е изправена пред парична глоба заради неспособността си да овладее разходите си.

България е изправена пред многомилионна глоба – това беше акцентът на 24 ноември, когато Европейската комисия представи оценките си за публичните финанси на правителствата в ЕС.

Оценките очертават мрачна картина на публичните финанси в ЕС. Много правителства са изправени пред предизвикателството да стабилизират влошаващото се финансово състояние на страните си на фона на глобалното напрежение в търговията, войните, рязкото покачване на цените на енергията и нарастващите разходи по заемите.

Засега икономиката на ЕС показва устойчивост на външните сътресения, като се очаква да отбележи растеж от 1,4% както през тази, така и през следващата година. Тази устойчивост обаче няма да продължи вечно.

„Устойчивостта при временни сътресения не означава непременно способност за адаптиране към дългосрочни структурни промени, каквито са развитието на изкуствения интелект и трайно по-високите лихвени проценти“, заяви еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис преди поредния преглед на икономическите и бюджетните политики на държавите членки в рамките на т.нар. Европейски семестър.

„Европейската икономика трябва да надхвърли устойчивостта и да постигне истинска динамика. Това ще бъде от съществено значение за гарантиране на нашето благоденствие и на социалния ни модел“, допълни той.

София е единствената столица, която е изправена пред парична глоба заради неспособността си да овладее разходите си. Но има и редица други държави, които са нарушили фискалните правила на ЕС. Те са предназначени да поддържат разликата между държавните разходи и приходите на ниво до 3% от брутния вътрешен продукт (БВП). Целта им е също така държавният дълг да не надхвърля 60% от БВП.

В момента Европейската комисия е поставила 10 държави под засилено наблюдение заради неспазване на фискалните правила на ЕС. Сред тях са Франция, Белгия и Италия. Тези предупредителни сигнали имат за цел да информират инвеститорите кои правителства не изпълняват европейските бюджетни изисквания.

Държавите могат да отпаднат от списъка, след като убедят Брюксел, че са овладели публичните си разходи и спазват фискалните правила на ЕС. Същевременно Комисията е предоставила на 19 държави членки допълнителна бюджетна гъвкавост, която им позволява да увеличат разходите си за отбрана с цел укрепване на военния си потенциал и възпиране на по-нататъшна руска агресия.

Ето как „Политико“ оценява държавите членки по скалата от А (най-висока оценка) до F (най-ниска оценка), като отчита както перспективите пред публичните им финанси, така и констатациите на ЕК.

България и Унгария: F

София и Будапеща са се отклонили толкова съществено от поетите ангажименти за овладяване на държавните разходи, че Брюксел е готов да ги накаже.

И двете правителства могат да загубят достъп до част от европейските фондове, а България е изправена пред глоба в размер до 23 милиона евро.

Дори след като бъде отчетена допълнителната гъвкавост за разходите за отбрана, превишението на разходите на Унгария се оценява на 3,1% от БВП за тази година, а на България – на 2,3%.

Тъй като финансови санкции могат да бъдат налагани само на държави от еврозоната, Унгария не е застрашена от подобна глоба.

Белгия и Франция: E

Едно е да покриваш изискванията на хартия, съвсем друго – да ги изпълняваш на практика.

Франция е изготвила проектобюджет за следващата година, но правителството ѝ среща трудности да го прокара през Националното събрание.

Междувременно петпартийната управляваща коалиция в Белгия не успява да постигне съгласие по плановете си за разходите.

ЕК е проявила снизходителност и към двете държави. Тя одобри проектобюджета на Франция, като същевременно отбеляза несигурността около парламентарните дебати.

При липсата на конкретни бюджетни планове от Белгия Комисията се е опряла на собствената си икономическа прогноза, според която страната ще поддържа разходите си в рамките на правилата.

И двете държави обаче продължават да имат бюджетни дефицити над 5% от БВП и държавен дълг, надхвърлящ 110% от икономическото им производство. През пролетта ЕК отново ще провери напредъка им.

Испания и Германия: D

Бюджетният дефицит на Испания остава под 3% от БВП, а прогнозите сочат, че икономиката ѝ ще нарасне с повече от 2% през тази и следващата година.

Очаква се и испанският държавен дълг да намалее с 2 процентни пункта до 97,2% от БВП през следващите две години.

Оказва се обаче, че това не е достатъчно за Брюксел, който отправи остри критики към Мадрид.

Разходите на Испания нарастват по-бързо от обещаното, дори след като ЕК предостави на страната допълнителна бюджетна гъвкавост за укрепване на отбранителните ѝ способности.

Що се отнася до Германия, Комисията предупреди, че плановете ѝ за разходи крият риск от нарушение на фискалните правила, но засега се въздържа от официално предупреждение към страната.

Очаква се най-голямата икономика в Европа да запази държавния си дълг под 70% от БВП, но бюджетният ѝ дефицит се прогнозира да нарасне от 4,1% през тази година до 4,5% през 2028 г.

Допълнителната гъвкавост за разходите за отбрана не обяснява напълно превишението на допустимия дефицит. Брюксел обаче реши да не предприема действия, тъй като оставащото отклонение е малко, а оценките са несигурни.

„Може да се каже, че Германия наистина беше на косъм от това да попадне в тази категория“, заяви Домбровскис. | БГНЕС