Обвиняеми са четирима души, каза на брифинг прокурор Николай Николаев, говорител на Софийска градска прокуратура (СГП) във връзка с разследване за строителството на автомагистрала (АМ) "Хемус", по което обвиняем е и бивш председател на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Николаев уточни, че част от тях са обвинени още в предходни години и са били обект на медийни публикации. Обвиненията за пране на пари остават в сила, като разследването на последващото движение на средствата продължава паралелно с това за безстопанственост.

По-рано днес от държавното обвинение съобщиха, че бивш председател на Управителния съвет на АПИ Георги Терзийски е обвинен за безстопанственост в особено големи размери. Обвинението е повдигнато по досъдебното производство, водено от ГДБОП-МВР под ръководството и надзора на СГП във връзка с разходването на средства за изграждането на автомагистрала (АМ) „Хемус“.

Прокурор Николаев потвърди, че става въпрос за делото за АМ "Хемус", което започна след разкрития през 2021 г. на тогавашния служебен министър на вътрешните работи Бойко Рашков за стотици милиони левове теглени на каса, отпуснати за строителството на магистралата.

Бившият председател на АПИ в момента е с парична гаранция в размер на 5000 евро.Терзийски е обвинен в безстопанственост, довела според прокуратурата до щети за 312 млн. лева с ДДС. Обвинението обхваща периода от 9 юни 2019 г. до 10 юни 2020 г. Според прокуратурата тогавашният председател на АПИ не е упражнил необходимия контрол върху изпълнението на договора между пътната агенция и държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД за изграждането на участъци от „Хемус“.

Въпреки че договорът изрично забранявал авансовите плащания, впоследствие било подписано допълнително споразумение, с което било допуснато предварително отпускане на 260 млн. лева без ДДС за строителни дейности по участъци 4, 5 и 6 на магистралата. Към онзи момент за участъци 5 и 6 не е имало окончателно завършени и одобрени проекти, разрешения за строеж и документи за откриване на строителните площадки.

Николаев подчерта, че мащабът на забавянето се вижда от датите, на които впоследствие са издадени разрешенията за строеж. Докато парите са били преведени през 2020 г., разрешението за строителството на лот 5 е издадено едва в края на 2025 г., а за лот 6 - през 2026 г.

Според обвинението през юни 2020 г. бившият председател на АПИ е представил пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството и документ за извършване на плащане, който не е бил одобрен от компетентния експертен съвет на агенцията.

В резултат на тези действия според прокуратурата са изплатени средства за строителни работи, които не са били реално извършени в посочените обеми.

Говорителят на СГП потвърди, че става въпрос за същото досъдебно производство, по което през 2021 г. публично беше оповестена информация за теглене на големи суми в брой от средствата, предназначени за изграждането на магистралата.

Николаев обясни, че първоначално разследването е било съсредоточено основно върху движението на парите, след като те вече са били преведени. При тази линия на разследване обаче като пряко пострадало се очертавало частното дружество, получило средствата, а не държавата. Според наблюдаващите прокурори тази правна конструкция е по-трудно защитима пред съда. Това наложило извършването на значителен обем допълнителни процесуално-следствени действия, за да се установи кои длъжностни лица от държавните институции са допуснали авансовите плащания при липса на необходимата строителна готовност.

По данни на разследването средствата са били преведени на частно дружество, след което част от тях са изтеглени в брой. От прокуратурата не дадоха окончателен отговор къде са се озовали парите. Няма доказателства, че част от средствата са постъпили в партийна каса.

Говорителят на СГП не изключи възможността да бъде потърсена отговорност и от други длъжностни лица, но подчерта, че към момента доказателства за повдигане на обвинение за безстопанственост са събрани срещу едно лице. За престъплението, в което е обвинен бившият председател на АПИ, Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода за срок от три до десет години, както и възможност за лишаване от право да се заема определена длъжност.

Заради последните законодателни промени разследването ще бъде иззето от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и предадено на Комисията за противодействие на корупцията. Николаев обясни, че производството ще бъде водено от разследващ инспектор на антикорупционния орган и вероятно ще бъде сред първите му дела в рамките на новите правомощия.

По думите на прокурора разследването е отнело значително време, като в продължение на близо година делото е било в Софийския градски съд във връзка с различни процесуални искания. Наблюдаващият прокурор полага усилия разследването да приключи в кратки срокове.

dnes.bg