* Пълни зали, празни каси и бизнес на ръба на оцеляването

* КЗК да провери как и защо собствениците инвестират стотици хиляди евро, посредникът прибира абонаментите, а за фитнесите и пилатес студиата остават разходите, амортизацията и рискът от фалит

След като КЗК и КЗП “разбиха гълъбарника” на търговските вериги за хранителни стоки, е ред да отправят поглед и към най-големият монополист в сферата на масовите тренировъчни дейности - MultiSport.

С тези думи към нас се обърнаха десетки собственици на фитнес центрове, студиа по Пилатес и притежатели на зали за групови тренировки като аеробика, спининг, бойни спортове, танци и пр. Към тях се присъединиха инструктори, треньори, рехабилитатори и дори служители на рецепциите. Защото по думите им босовете на „Бенефит Системс България“ ЕООД разрушават граденото от тях с години. Вместо повече клиенти и по-стабилни приходи, резултатите от партньорството им се изразяват във финансови загуби, тежка амортизация и загуба на реални клиенти.

Източниците ни твърдят, че вече са подготвили сигнали до КЗК и КЗП, а съвсем скоро ще настояват за лична среща с техните председатели Росен Карадимов и Мая Манолова.

Ето какво разказаха те ексклузивно пред нашия екип:

Под благовидния предлог, че насърчава активния начин на живот на българите, бизнес моделът на MultiSport крие потенциално разрушителен механизъм за независимите спортни центрове в страната. Система, която на пръв поглед изглежда изгодна за всички, може постепенно да превърне собствениците на фитнеси, пилатес студиа и зали за групови тренировки в нископлатени обслужващи звена на една мощна корпоративна структура.

Докато MultiSport разширява мрежата си, продава абонаментни карти и придобива собствени фитнес обекти, независимите предприемачи са изправени пред опасността да загубят не само значителна част от приходите си, но и контрола върху собствения си бизнес.

Парадоксът е чудовищен – залите могат да бъдат препълнени, инструкторите да работят на предела на възможностите си, уредите да се амортизират с бясна скорост, а печалбата на собствениците да се топи.

БИЗНЕС ЗА МИЛИОНИ НА ГЪРБА НА СПОРТНИТЕ ЦЕНТРОВЕ

Механизмът, по който работи MultiSport, е сравнително прост.

Компанията, представлявана в България от „Бенефит Системс България“ ЕООД, продава месечни абонаментни карти чрез работодателите. Независимо дали притежателят на картата спортува всеки ден, веднъж месечно или изобщо не стъпва в спортна зала, абонаментът се заплаща.

Собственикът на спортния обект обаче получава възнаграждение основно за реално отчетените посещения, при индивидуално договорена тарифа.

КЪДЕ СЕ КРИЕ ИКОНОМИЧЕСКОТО ПРОТИВОРЕЧИЕ?

Едната страна продава правото на достъп до чужда инфраструктура, а другата трябва действително да предостави услугата – да осигури помещение, оборудване, инструктори, рецепционисти, съблекални, душове, отопление, климатизация, хигиена и безопасност.

Собственикът плаща наеми, заплати, осигуровки, данъци, лизинги, кредити и ремонти. Той носи отговорността при инциденти, инвестира в квалификацията на служителите си и поема риска от всяко увеличение на цените на електроенергията, водата и труда.

В същото време приходите му от клиентите с MultiSport зависят от договореното с посредника възнаграждение.

Колко точно получават спортните обекти? Единна публична тарифа няма. Компанията договаря цените индивидуално, което означава, че собствениците на сходни спортни обекти могат да получават различни суми за практически идентични услуги.

Така всеки предприемач преговаря сам, без непременно да знае какво получава конкурентът му, докато отсрещната страна разполага с информация за цялата си партньорска мрежа.

ФИНАНСОВИЯТ КАПАН:

MultiSport ОТНЕМА СОБСТВЕНИТЕ КЛИЕНТИ

Най-голямата заблуда, в която може да попадне един собственик на спортен център, е че MultiSport непременно ще му доведе нови клиенти.

Защото част от притежателите на спортни карти са именно хората, които до вчера са плащали директно на същия фитнес или студио.

Клиентът продължава да посещава същата зала, използва същите уреди, къпе се в същите душове и се обслужва от същия персонал. Единствената разлика е, че парите му вече преминават през посредник.

И собственикът може да получава чувствително по-малко за същата услуга.

Нека разгледаме финансовия ефект чрез примерни тарифи. Тъй като действителните договорни цени на MultiSport не са публични, изчисленията са моделни, но показват мащаба на потенциалния проблем.

Ако един независим фитнес продава месечен абонамент за 45 евро, а получава от MultiSport по 3 евро на посещение, при осем посещения месечно приходът от същия клиент пада на 24 евро.

Представете си какви биха били цифрите ако вместо 3 евро, MultiSport плаща по само 1 евро на човек? Защото чухме и такива примери от собственик на зала с Пилатес риформъри. И случаят далеч не бил единичен.

Но нека все пак разгледаме примера с 3 - 3,5 евро, който е усреднен модел.

Собственикът губи 21 евро месечно, или 252 евро годишно от един-единствен клиент.

Ако 200 от редовните му абонати преминат към MultiSport, потенциалният пропуснат оборот достига 50 400 евро годишно.

Това са над 50 хиляди евро, с които предприемачът би могъл да закупи ново оборудване, да увеличи заплатите на служителите си, да ремонтира залата или да изплати част от кредитите си.

При клиент, който посещава фитнеса само четири пъти месечно, разликата е още по-драстична – 396 евро годишно.

Ако клиентът изобщо не посещава залата, собственикът не получава нищо от него.

АПЕТИТНИЯТ БИЗНЕС С ХОРАТА, КОИТО ПЛАЩАТ, НО НЕ СПОРТУВАТ

Всеки собственик на фитнес знае, че традиционният абонаментен модел разчита отчасти на хората, които плащат за спорт, но не използват пълноценно абонамента си.

Това е една от основните икономически характеристики на фитнес индустрията по целия свят.

Клиентът плаща за възможността да спортува, независимо дали действително го прави.

При преминаването към MultiSport финансовата полза от неактивните абонати се прехвърля към посредника.

Ако 100 души плащат по 45 евро месечно на фитнес, но не посещават залата, собственикът получава 54 000 евро годишно, без да амортизира оборудването си и без да прави допълнителни разходи за обслужването им.

Ако същите тези хора преминат към MultiSport и продължат да не спортуват, приходът на фитнеса от тях става нула.

Абонаментите обаче продължават да се плащат на оператора.

С други думи, една от най-доходоносните характеристики на традиционния фитнес бизнес може да бъде иззета от независимите предприемачи и концентрирана в ръцете на посредника.

ФИТНЕС ВЕРИГИТЕ МОГАТ ДА ИЗГУБЯТ МИЛИОНИ

При големите фитнес вериги финансовият удар може да придобие колосални размери.

Ако една верига продава месечен абонамент за 60 евро, а получава от MultiSport по 3,50 евро на посещение, клиент, който тренира осем пъти месечно, носи едва 28 евро приход.

Разликата е 32 евро месечно, или 384 евро годишно от човек.

При 1000 собствени абонати, преминали към MultiSport, потенциалният пропуснат оборот достига 384 000 евро годишно.

При 5000 души сумата вече е 1,92 милиона евро.

Почти два милиона евро годишно разлика в приходите при предоставяне на същия брой услуги.

Но финансовите щети за веригите не приключват дотук.

Едно от основните конкурентни предимства на всяка фитнес верига е възможността клиентът да посещава различните ѝ обекти с една карта. MultiSport обезценява именно това предимство, предлагайки достъп не само до същата верига, но и до нейните конкуренти.

Още по-сериозен е ударът върху корпоративните договори. Вместо фитнес веригите да преговарят директно с големи работодатели, да продават стотици абонаменти и да получават пълната договорена цена, те рискуват да бъдат превърнати в подизпълнители на чужд корпоративен продукт.

Посредникът продава абонамента. Фитнесът предоставя услугата.

Премиум фитнесите – луксозна услуга срещу символично възнаграждение

Особено абсурдна може да бъде ситуацията при премиум спортните клубове.

Техните собственици инвестират огромни средства в луксозен интериор, висок клас оборудване, просторни съблекални, СПА зони, басейни, сауни, парни бани, качествени консумативи и персонално обслужване.

Клиентите им плащат по-висока цена не само за възможността да спортуват, но и за комфорта, спокойствието и липсата на пренаселеност.

Какво се случва, когато същият този продукт започне да се предоставя срещу многократно по-ниско възнаграждение?

При месечен абонамент от 120 евро и примерна тарифа от MultiSport от 5 евро на посещение клиент, който тренира осем пъти месечно, носи на собственика едва 40 евро.

Пропуснатият приход е 80 евро месечно, или 960 евро годишно от един човек.

Ако само 150 редовни абонати преминат към MultiSport, потенциалната годишна разлика достига 144 000 евро.

Собственикът обаче не може да намали разходите си със същия процент.

Не може да изключи отоплението на басейна, да спре климатизацията, да намали хигиената или да откаже поддръжката на скъпите си уреди.

Нещо повече – при увеличаване на посещаемостта разходите му растат.

А когато редовните клиенти, плащащи по 100–150 евро месечно, започнат да чакат за уреди, да не намират свободни шкафчета и да се сблъскват с претъпкани СПА зони, те могат просто да напуснат.

Така премиум фитнесът рискува да загуби най-доходоносните си клиенти, докато се опитва да компенсира липсата им с още повече посещения на по-ниска цена.

ФИНАНСОВА СПИРАЛА КЪМ АДА

Реформър пилатес – когато всяко заето място може да носи загуба. Сред най-потърпевшите от подобен бизнес модел могат да се окажат собствениците на студиа за реформър пилатес.

За разлика от стандартния фитнес, в който могат да тренират десетки души едновременно, реформър студиото разполага с точно определен брой машини.

Седем реформъра означават седем места. Нито едно повече.

Всеки реформър струва хиляди евро. Необходими са специализирано помещение, квалифицирани инструктори, оборудване, поддръжка и значителна първоначална инвестиция.

На свободния пазар една тренировка може да струва 18 евро. При примерна тарифа от MultiSport от 6 евро студиото получава три пъти по-малко.

Разликата е 12 евро на посещение.

Ако всички седем места в една група са заети от клиенти с MultiSport вместо от директно плащащи клиенти, студиото получава 42 евро вместо 126 евро.

Пропуснатият приход е 84 евро само за един час.

При шест тренировки дневно и 26 работни дни месечно максималният потенциален пропуснат оборот достига над 157 000 евро годишно, ако всички тези места иначе биха били продадени на редовна цена.

Дори при по-умерен сценарий, при който 60% от посещенията са с MultiSport, а директните клиенти ползват пакети с намалена цена, потенциалната разлика може да надхвърли 56 000 евро годишно.

От един редовен клиент, посещаващ студиото осем пъти месечно, собственикът може да губи по 864 евро годишно.

От клиент, посещаващ студиото 12 пъти месечно – близо 1300 евро.

И всичко това при положение, че реформърът е закупен от собственика, помещението се плаща от собственика, инструкторът се издържа от собственика, а отговорността за безопасността на тренировката също е негова.

ДОПЛАЩАНИЯТА - ОТЧАЯН ОПИТ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

Не е случайно, че част от студиата ограничават часовете за посещения с MultiSport или въвеждат допълнителни такси.

Това може да бъде въпрос на икономическо оцеляване.

Ако едно студио получава 6 евро от MultiSport и изисква доплащане от 5 евро от клиента, общият му приход става 11 евро.

Дори тогава той остава със 7 евро под примерната редовна цена от 18 евро.

Вместо потребителите да се запитат защо студиото е принудено да въвежда доплащане, недоволството често се насочва именно срещу собственика.

Той рискува да получи отрицателни оценки, оплаквания и обвинения, че иска допълнителни пари от хора, които вече са платили за спортната си карта.

Но парите за картата не са постъпили в неговата каса.

Запазваш час, не се явяваш, собственикът плаща сметката

Друг сериозен проблем за пилатес студиата и залите за групови тренировки са резервираните, но неизползвани места.

Клиентът запазва час, блокира реформър или спининг велосипед, но не се явява.

Ако няма ефективна санкция за неявяване, финансовият риск остава за студиото.

Инструкторът трябва да получи възнаграждението си. Наемът трябва да бъде платен. Оборудването стои неизползвано, а друг клиент е бил лишен от възможността да резервира мястото.

При пет подобни случая дневно и редовна цена от 18 евро потенциалният пропуснат приход достига над 28 000 евро годишно, ако местата иначе биха били продадени.

ОЦЕЛЯВАНЕ ИЛИ ЗАТВАРЯНЕ?

Аеробика, спининг, йога и канго джъмпс – пълни групи, мизерни маржове

Сходна е ситуацията при собствениците на студиа за групови тренировки.

При средна цена на посещение от 8 евро и примерна тарифа от MultiSport от 3,50 евро собственикът губи 4,50 евро от всяко посещение, което замества директно платена тренировка.

При осем тренировки месечно това са 432 евро годишно от един клиент.

При 12 тренировки месечно – 648 евро годишно.

При група от 15 души, плащащи средно по 8 евро, студиото реализира приход от 120 евро.

При 15 души с MultiSport приходът е едва 52,50 евро.

Разликата е 67,50 евро за една тренировка.

При пет напълно запълнени класа дневно потенциалният годишен пропуснат оборот надхвърля 105 000 евро, ако посещенията заместват директно плащащи клиенти.

Още по-драматична е ситуацията при непълни групи.

Ако себестойността на една тренировка е 45 евро, при директно плащащи клиенти са необходими шестима участници, за да бъдат покрити разходите.

При примерната тарифа от MultiSport са необходими цели 13 души.

С други думи, собственикът трябва да напълни почти цялата зала, само за да не работи на загуба.

Ако се явят осем души с MultiSport, той получава 28 евро при разход от 45 евро.

Работи, плаща заплати, осигурява спортна услуга и накрая трябва да извади още 17 евро от собствения си джоб.

ИНСТРУКТУРИТЕ СЪЩО ПЛАЩАТ ЦЕНАТА

Когато приходите на спортните центрове намаляват, натискът неизбежно се пренася и върху възнагражденията на инструкторите.

Особено уязвими са специалистите, които получават процент от оборота на тренировките си.

Те могат да водят същия брой класове, пред същия брой хора, със същата квалификация и професионална отговорност, но да получават по-малко пари.

Това обезсмисля инвестициите в професионално развитие, международни сертификати, специализирани обучения и нови тренировъчни методики.

Качествените инструктори могат да напуснат сектора, да заминат в чужбина или да се преориентират към индивидуални тренировки.

В крайна сметка потърпевши се оказват и самите потребители, които първоначално са привлечени от обещанието за достъпен спорт.

MultiSport ЛИШАВА ЗАЛИГЕ ОТ ОБОРОТЕН КАПИТАЛ

Един от най-подценяваните финансови рискове е загубата на предварителните плащания.

При продажбата на 300 годишни абонамента по 450 евро един фитнес получава предварително 135 000 евро.

Това е оборотен капитал, който позволява на собственика да ремонтира залата, да закупи оборудване, да разшири дейността си или да избегне банково кредитиране.

При преминаване на тези клиенти към MultiSport собственикът губи достъпа до предварителното финансиране.

Той трябва първо да предостави услугата, след което да отчете посещенията и да получи договореното възнаграждение.

Ако се наложи да замести липсващите средства с банков кредит, ще плаща и лихви.

Така към потенциално намалените приходи се добавят допълнителни финансови разходи.

Инфлацията е за собствениците, контролът върху тарифите – в преговорите с посредника

Цените на електроенергията растат. Наемите растат. Заплатите растат. Оборудването, резервните части, ремонтите и консумативите поскъпват.

При нормален бизнес модел собственикът може да актуализира цените на услугите си.

При MultiSport обаче увеличаването на собствените цени не означава автоматично увеличаване на договорното възнаграждение.

Ако променливата себестойност на едно посещение се увеличи от 2 на 2,50 евро, а договорната тарифа остане 3 евро, маржиналният принос на собственика се свива наполовина.

При 10 000 посещения месечно подобно увеличение на разходите може да влоши годишния му финансов резултат с 60 000 евро.

Собственикът поема инфлационния удар, но не разполага с пълна свобода да го компенсира чрез цената на услугата.

ПОВЕЧЕ КЛИЕНТИ, ПО-МАЛКИ ПЕЧАЛБИ

Една от най-опасните илюзии за собствениците на спортни центрове е, че увеличаването на посещаемостта непременно означава развитие на бизнеса.

Представете си фитнес с месечен оборот от 25 000 евро и печалба от 5000 евро.

След включването му в MultiSport посещаемостта се увеличава. Оборотът достига 30 000 евро.

На пръв поглед – успех.

Само че разходите за персонал, електроенергия, вода, почистване, амортизация и ремонти нарастват от 20 000 на 28 000 евро.

Печалбата се срива от 5000 на 2000 евро месечно.

Оборотът е нараснал с 20%, но печалбата е намаляла с 60%.

Собственикът работи повече, служителите му са по-натоварени, оборудването се износва по-бързо, а годишната му печалба е с 36 000 евро по-малка.

Именно този финансов парадокс показва защо пълните спортни зали не са доказателство за успешен бизнес.

КОГАТО ПАРТНЬОРЪТ СТАНЕ КОНКУРЕНТ

На фона на всичко това особено тревожен е фактът, че корпоративната група Benefit Systems не се ограничава до посредническата дейност, а активно инвестира в собствени фитнес обекти.

Според публикувани консолидирани финансови данни на групата през март 2024 г. тя разполага с 12 фитнес клуба в България. Година по-късно броят им достига 41.

Увеличение с над 240% само за една година.

Тази експанзия поставя изключително сериозни въпроси.

Как независимите фитнеси могат да се конкурират с корпоративна структура, която едновременно продава спортните карти, определя договорните условия за достъп до партньорската си мрежа и притежава собствени спортни обекти?

Как се гарантира равнопоставеността между независимите фитнеси и тези, които са собственост на групата?

Как се използва информацията за посещаемостта, натовареността, предпочитанията на клиентите и популярността на различните спортни активности?

Има ли гаранции, че данните, събирани чрез партньорската мрежа, не се използват за придобиване на конкурентно предимство?

При посещение в независим фитнес операторът трябва да се разплати с външен доставчик. При посещение в собствен фитнес икономическата стойност остава в рамките на корпоративната група, която, разбира се, поема и разходите за експлоатацията му.

Това е класически пример за вертикална интеграция, която при достатъчно голяма пазарна сила може да създаде сериозни конкурентни рискове.

Самото притежаване на фитнеси не представлява нарушение на закона. Но съчетаването на ролите на посредник, купувач на спортни услуги и пряк конкурент заслужава внимателно проучване от компетентните институции.

ИКОНОМИЧЕСКО РОБСТВО - НЕ МОЖЕШ ДА ОКТАНЕШ, НО НЕ МОЖЕШ И ДА СИ ТРЪГНЕШ

Най-опасният момент за независимия предприемач настъпва тогава, когато значителна част от посещенията в обекта му вече са генерирани чрез MultiSport.

Ако 70–80% от клиентите му използват спортната карта, собственикът може да се окаже практически неспособен да прекрати партньорството.

Дори да смята договорните условия за неизгодни.

Дори да установи, че печалбата му намалява.

Дори да не успява да покрива нарастващите си разходи.

Защото при прекратяване на договора притежателите на MultiSport могат просто да преминат към друг спортен обект.

Те не са обвързани с конкретния фитнес. Те са абонати на системата.

Това е своеобразен икономически капан.

Предприемачът притежава оборудването, плаща наема, издържа персонала, носи риска и отговорността, но контролът върху значителна част от клиентопотока му се намира извън неговата компания.

Формално той е независим собственик.

Икономически може да се превърне в зависим подизпълнител.

КЪДЕ СА КЗК И КЗП?

Моделът на MultiSport поставя редица въпроси, които заслужават задълбочено проучване от Комисията за защита на конкуренцията. Комисията за защита на потребителите също може да си отвори работа, защитавайки редовите спортуващи.

Какъв е действителният пазарен дял на компанията при корпоративните спортни карти?

Какъв процент от оборота на независимите спортни центрове вече зависи от нея?

Прилагат ли се различни договорни условия спрямо сходни спортни обекти и на какво основание?

Съществуват ли ограничения за работа с конкурентни оператори?

Имат ли собствениците реална възможност да договарят възнагражденията си?

Съществуват ли механизми за индексиране на тарифите при инфлация?

Как се гарантира равнопоставеността между собствените фитнеси на групата и независимите ѝ партньори?

Води ли моделът до трайно потискане на цените, които получават доставчиците на спортни услуги?

Създава ли се монопсонна пазарна сила – икономическа ситуация, при която един голям купувач може да диктува условията на множество разпокъсани доставчици?

Възможно ли е финансовото отслабване на независимите спортни обекти да улесни последващото им придобиване от големи корпоративни структури?

Това са въпроси от обществен интерес, чиито отговори не бива да остават скрити зад търговската тайна на индивидуалните договори.

КОЛКО ГУБИ СОБСТВЕНИКЪТ ОТ ЕДИН КЛИЕНТ НА MultiSport?

При разгледаните примерни договорни тарифи, осем посещения месечно и заместване на директно плащащ клиент финансовият ефект е следният:

* Независим фитнес – 252 евро годишно пропуснат приход от един клиент.

* Фитнес верига – 384 евро годишно.

* Премиум фитнес – 960 евро годишно.

* Реформър пилатес студио – 864 евро годишно.

* Студио за групови тренировки – 432 евро годишно.

Потенциалното намаление на приходите от същия клиент варира между 46% и 67%.

Тези изчисления не включват ускорената амортизация на оборудването, допълнителната административна тежест, увеличените разходи за консумативи, загубата на оборотен капитал и евентуалния отлив на други редовни клиенти вследствие на пренаселеността.

Разбира се, когато MultiSport води действително нови клиенти и запълва места, които иначе биха останали празни, партньорството може да бъде икономически изгодно.

Но когато започне масово да измества собствените абонати на спортните центрове, финансовият ефект може да бъде опустошителен.

ДОСТЪПЕН СПОРТ ДНЕС, УНИЩОЖЕН БИЗНЕС УТРЕ?

Зад всяка малка фитнес зала, зад всяко пилатес студио и зад всяка зала за аеробика стоят реални хора.

Хора, които са ипотекирали жилищата си, теглили са кредити, инвестирали са спестяванията си, работили са без почивен ден, обучавали са персонал и са изграждали собствена клиентска база.

Тези хора не са създали бизнеса си, за да бъдат евтини подизпълнители на международна корпоративна група.

Те са инвестирали, за да бъдат независими предприемачи.

Ако икономическата логика на пазара ги принуждава да предоставят услугите си на все по-ниски цени, да поемат все по-високи разходи и да губят контрол върху собствените си клиенти, въпросът вече не е просто дали една спортна карта е изгодна за потребителя.

Въпросът е какво ще остане от независимия спортен сектор след години.

Колко малки фитнеси ще оцелеят? Колко пилатес студиа ще затворят? Колко инструктори ще се откажат от професията си? Колко независими предприемачи ще бъдат принудени да продадат бизнеса си?

Защото най-коварният начин да бъде убит един бизнес не е да му отнемеш клиентите и да оставиш залата му празна.

А да напълниш залата му с хора, да го накараш да работи повече от всякога, да амортизира оборудването си, да плаща все по-високи разходи и постепенно да го лишиш от възможността да печели достатъчно, за да съществува самостоятелно.

И всичко това да бъде представено като успешно партньорство в името на здравето и активния начин на живот.

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