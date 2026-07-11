За NOVA: Говори бизнесмен, чието име излезе в справката на ГДБОП за полетите на Делян Пеевски

„В течение съм с тази нелепа информация. Абсолютно невярно е това, нямам честта да познавам г-н Пеевски”. Това заяви за NOVA бизнесменът Любомир Петров. Неговото име излезе в справката на ГДБОП за полетите на Делян Пеевски. Според данните Петров и Пеевски са летели заедно до Истанбул в навечерието на коледните празници миналата година. В регистрите името на Петров се открива като собственик и управител на няколко дружества от Ихтиман и Берковица, повечето от които свързани с ловен туризъм. Той отрече да е пътувал с лидера на ДПС.

„Нямам идея от къде моето име е замесено в цялата тази история. Най-вероятно става дума за някакво съвпадение на имена”, каза Петров пред NOVA.

Той обясни още, че е готов да си търси правата по законов път.

„Аз съм бил в България по това време и нямам представа как ЕГН-то ми ще е там. Аз съм на 58 години и не може някой да си позволи просто така да бъде хвърлено името ми в пространството. Но няма да оставя тези неща така в никакъв случай. Тези, които са злоупотребили с името ми, ще си понесат отговорността, която закона предвижда в такива случаи”, заяви Петров.

Според данните на МВР бизнесменът Александър Сталийски също е бил сред хората пътували в Пеевски - през април 2019 г. Днес Сталийски не отговори на обажданията на NOVA.

Същевременно в ефира на „Събуди се” депутатът от „Прогресивна България” Антон Кутев каза, че справката на ГДБОП до парламента е доказателство с кого е пътувал лидерът на ДПС. Част от предоставените документи са на базата на данни от системата за резервации PNR. Именно заради ползването на данни от тази система се оказа, че прокуратурата започва проверка.

Антон Кутев отговори на критиките на ДПС от снощи, че тези данни не са доказателство. По думите на Кутев справката е безспорна, но големият въпрос е с какви средства и кой е плащал за тези полети. Според Кутев, ако лидерът на ДПС е извадил парите от личния си бюджет, то е редно да докаже какъв е техния произход.

„Доказано е, че Десислава Атанасова е летяла с полетите и то тук става дума доколкото разбрах за външни източници, т.е. не от източници от България, а извън България, които удостоверяват полетите. Тя е там безспорно”, каза Антон Кутев. Той е на мнение, че Десислава Атанасова трябва да се оттегли като конституционен съдия.

„Аз не мисля, че Десислава Атанасова е подходяща за КС и смятам, че би било по-добре и по-достойно от нейна страна в момента да се изтегли. Друг е въпросът дали изобщо трябваше да бъде там и защо е там”, каза Кутев.