Явно, когато не можеш да блеснеш в актьорството, започваш да блестиш с просташки изказвания, които от устата ти звучат най-малкото смешно и жалко https://crimes.bg/vodeshha-tema/yavno-kogato-ne-mozhesh-da-blesnesh-v-aktyorstvoto-zapochvash-da-blestish-s-prostashki-izkazvaniya-koito-ot-ustata-ti-zvuchat-nay-malkoto-smeshno-i-zhalko/171913 Crimes.bg

Вчера един актьор, не особено блестящ, реши да става политически анализатор и обясни как Путин трябвало да бъде застрелян като куче, където бъде видян. Освен очевидната незаконосъобразност на подобно действие, явно човечецът не осъзнава собствената си незначителност, незначимост и простоватост. Явно, когато не можеш да блеснеш в актьорството, започваш да блестиш с просташки изказвания, които от устата ти звучат най-малкото смешно и жалко.

Този жалък човечец дори не осъзнава дистанцията между него и Путин. И това, че Путин е лидер на една огромна империя с възможности, за които мутафчиите могат само да мечтаят. Впрочем мутафчия идва от предач от козява прежда. Та е хубаво не по-високо от козите и преждите да се изказва.

Проблемът с нашите културтрегери е, че те са толкова силно лепнати за властта, че губят не само качествата си на творци, но и всичко човешко. Мазните борби сред артистични, художествени, писателски и други среди, започват да отвращават. Особено когато са съчетани с мазни баданарки в полза на властта.

В България има прекрасни художници, артисти, писатели. Които обаче не са широко известни, защото просто не се мазнят в правилната политическа посока. Но ги има. А такива като Мутафчиев отвращават всички. Той направо направи на евроатлантическото лоби мазна френска любов в ефир. Гнусно! Много гнусно!

Мутафчиев, не по-високо от мутафчийството! Май не е трябвало социализмът да дава шанс на плебс като теб изобщо да учи актьорско майсторство. Защото въшката накрая винаги излиза на челото!

Елена Гунчева-Гривова