Димитър Пенев отказал да се лекува от рака

На 3 януари новината за смъртта на Димитър Пенев връхлетя България като леден вятър. Футболен треньор №1 и всеобщ любимец си отиде, покосен от рак на 80 години. В последните месеци Пената вече дори отказвал да се лекува и оставил дните си в ръцете на Господ. „Колкото ми е писал оня отгоре, толкова ще живея“, казал чичо Митко пред най-близките си.

Състоянието му рязко се влошило по Коледа. Очевидно предчувствал какво има да става, преди това Димитър Пенев се постарал да се види с повечето си приятели и близки. Месец преди смъртта си червената футболна легенда преряза лентата на новия магазин на ЦСКА в компанията на големия вратар Георги Велинов – Джони, който също се бори с тежко раково заболяване. Наминал през всичките си любими заведения, начело с горублянския ресторант „Окото“ и няколко пивници в квартал „Изток“, където редовно сръбваше водка с комшиите си. Събрал се с компания в кафето на пазара „Ситняково“, известно като „Футболното“. Ходил няколко пъти и до родното Мировяне. Намери сили и време да гостува във „Вечерното шоу“ на Тончо Токмакчиев, макар и видимо много отслабнал. Планирал да отиде и на сбирката на ветераните в ЦСКА два дни преди Коледа във Военния клуб. Точно тогава обаче състоянието му почнало да се влошава...

Близки до Димитър Пенев разказват, че туморът му бил открит преди около 2 години. Отначало Пената се подложил на лечение, но след това махнал с ръка и казал, че ще изкара още толкова, колкото му е писано. Бил категоричен, че не иска да създава проблеми на близките си, макар че имало вариант да отиде на лечение и в Турция, ако се наложи.

Негови приятели медици от София горещо го увещавали да обърне по-сериозно внимание на здравето си. Само че Пената вече си бил взел решението с прочутата своя шопска упоритост. Дори се притеснил много повече, когато научил, че племенникът му Любо също има раково заболяване, и то в напреднала фаза, заради което се наложи спешно да замине на лечение в Германия.

В последните години Стратега от Мировяне имал и други болежки, които изисквали лечение. Още през 2022 г. привържениците на ЦСКА започнаха да организират благотворителни акции, за да подпомогнат чичо Митко. Той беше останал да кара със съпругата си леля Надка само на едната пенсия, след като тогавашното ръководство на футболния клуб му спря заплатата, която получаваше като почетен президент на ЦСКА. Така немалко време Димитър Пенев е получавал помощ от тесен кръг заможни запалянковци, добре познати и уважавани в ЦСКА.

За цялото това време Димитър Пенев нито веднъж не се оплака публично, че има здравословни проблеми. Те станаха видими, когато треньор №1 почна рязко да заслабва. Въпреки това Пената до последно се крепеше, пазеше достойнството си. Успяваше да се вижда с приятелите си. Наминаваше и през Борисовата градина да види как върви строежът на новия стадион, който така и не дочака, но ще го гледа и покровителства горе от небето.

Източник: Уикенд