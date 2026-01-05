Bloomberg: Рубио ще поеме водеща роля във Венецуела, но Тръмп оставя на власт и поддръжници на Мадуро

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще поеме ключова роля в управлението на Венецуела след залавянето на президента Николас Мадуро.Това съобщава Bloomberg в неделя, 4 януари, позовавайки се на американски служител от администрацията на Белия дом.



Агенцията посочва, че Рубио е бил критик на Мадуро и неговия предшественик Уго Чавес през цялата му кариера.



В момента няма ясен план за разполагане на американски войски или администратори във Венецуела. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обаче ясно заяви, че основният интерес на Вашингтон е насочен към петролния сектор. Американският лидер подчерта, че САЩ ще "присъстват във делата на Венецуела, когато става въпрос за петрол“. Той обяви това вчера по време на пресконференция в резиденцията си Мар-а-Лаго близо до Уест Палм Бийч, Флорида.



Това може да означава разширена роля за Chevron Corporation, която продължава да оперира във Венецуела под санкции, както и за други големи американски петролни компании.



Bloomberg също така отбелязва, че Тръмп вероятно е предпочел да даде втори шанс на вицепрезидента на Венецуела Делси Родригес и други поддръжници на Николас Мадуро, вместо напълно да демонтира режима.



Според Матю Крьониг, вицепрезидент и старши директор на Центъра за стратегия и сигурност "Скоукрофт“ към Атлантическия съвет, "Тръмп се опитва да контролира вицепрезидента и нейното обкръжение, за да постигне резултатите, от които се нуждаят Съединените щати, с помощта на моркови и тояги.“



"Ще видим дали това ще проработи“, добавя експертът.



Американска военна операция във Венецуела



В нощта на 2 срещу 3 януари в Каракас бяха регистрирани серия от силни експлозии, след което над венецуелската столица бяха видени самолети и стълбове дим, а местни жители съобщиха за частично прекъсване на електрозахранването в града.



По-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди военната операция във Венецуела и заяви, че Николас Мадуро и съпругата му са били заловени от американските специални части и след това изведени от страната.



По време на пресконференция, състояла се след края на операцията, той обяви, че САЩ ще управляват Венецуела, докато там не бъде осигурен ''безопасен и организиран преход на властта''.



"Ще управляваме страната, докато не можем да осигурим безопасен, организиран и разумен преход на властта. Не искаме никой друг да се намесва и в резултат на това да се окажем в същата ситуация, която продължава от много години“.



Освен това, президентът на САЩ допълни, че държавният секретар Марко Рубио е разговарял с вицепрезидента Делси Родригес, "и тя по същество е готова да направи това, което смятаме за необходимо, за да направи Венецуела отново велика“.



The New York Times днес писа, позовавайки се на висш венецуелски служител, че най-малко 40 души, включително военни и цивилни, са били убити при военната операция на САЩ във Венецуела.

https://www.focus-news.net/