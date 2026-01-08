Стани доброволец – дари дрехи, дари надежда

Понякога един малък жест е достатъчен, за да върне надеждата. Нова доброволческа инициатива за събиране на сезонни дрехи за бежанци и хора търсещи закрила дава възможност на всеки да подкрепи хора, които започват живота си отначало и имат нужда от човешка грижа точно сега.

Цел на кампанията

Зад всяко дарено яке, суитшърт или чифт обувки стои не просто вещ, а жест на съпричастност. Целта на инициативата е да подкрепи момчета, младежи и мъже бежанци, хора в нужда, които често остават извън фокуса на хуманитарната помощ. Мнозина от тях пристигат в България с една раница или без никакви лични вещи, изправени пред нов живот без ресурси, стабилност и подкрепа. Кампанията е насочена към хора, които се опитват да се интегрират, да намерят работа и да възвърнат самоуважението си, но го правят без най-необходимото.

Какво им липсва и как това ще бъде променено

Нуждаещите се имат липса на подходящи сезонни дрехи - якета, суитшърти, блузи с дълъг ръкав, панталони, обувки. Липсват им не луксозни вещи, а елементарни условия да излязат навън, да потърсят работа, да се чувстват приети и равни. Чрез даренията тази липса може да бъде преодоляна. Всяка дарена дреха е реална промяна - защита от студа, увереност за утрешния ден и знак, че някой го е грижа.

Как да даря?

Даренията могат да бъдат занесени на място или да се изпратят по куриер за собствена сметка до офиса на СЖББ в София.Склада за разпределяне на хуманитарна помощ в центъра на София за посетители, дарители и доброволци всеки вторник и четвъртък между 9:00 ч. и 17:30 ч.

Всеки може да се включи, като дари запазени и чисти пролетни дрехи и обувки. Малък жест за теб може да означава огромна подкрепа за човек, който започва от нулата. Днес не се търси съвършенство - търси се човечност.

Подай ръка. Дари дрехи. Промени нечий живот.

Повече информация за каузата, нуждите и начините на даряване може да намерите от следният линк: https://timeheroes.org/bg/crw/dari-drehi-prolet-momcheta-mladezhi-muzhe-bezhantsi-sofia#information

Източник: https://podkrepi.com/stani-dobrovolecz-dari-drehi-dari-nadejda/