Арестуваха за домашно насилие „убиеца“ на Мартин Нотариуса

Републиканският шампион по борба Антон Иванов – Бореца, който преди по-малко от година беше посочен от МВР без каквито и да е доказателства като заподозрян в съпричастност към убийството на сенчестия съдебен лобист Мартин Божанов – Нотариуса, отново търка наровете на арестантската килия в морския град. Този път той е задържан по обвинения в домашно насилие.

Антон Бореца е бил закопчан навръх Нова година от полицията в Бургас заради неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие, която му е била връчена от съда на 20 август 2025 г. Тогава му е било забранено да доближава на разстояние по-малко от 50 метра до бившата му интимна приятелка, която твърди, че редовно е била заплашвана, бита и насилвана сексуално от него.

Според прокуратурата в Бургас на 29 декември Антон Бореца отишъл до жилището на бившата си изгора и след подаден сигнал в МВР се стигнало до задържането му. Сигналът обаче не е постъпил в полицията от бившата приятелка на силовия атлет, а от бдителен съсед. Според версията на близките до Антон Иванов – Бореца, новите обвинения към него са скалъпени чрез изфабрикуван сигнал от местната полиция заради отмъщение.

Хора от морския ъндърграунд обаче твърди, че Антон Бореца действително е опитал да проникне със сила в дома на бургаската красавица Виктория Христова, която още преди година е подала сигнал за домашно насилие срещу него. Към днешна дата Виктория е гадже с шефа на охраната на бизнесмена Николай Филипов – Калоян Македонов.

Името на републиканския шампион по борба Антон Иванов нашумя в началото на февруари м.г., когато той беше арестуван в колата си пред фитнес зала в Бургас, а ченгетата откриха при обиск на возилото му обемист пакет с наркотици и незаконен пистолет. От МВР тогава обявиха, че с пистолета е убит Мартин Нотариуса, но впоследствие балистичната експертиза на огнестрелното оръжие отхвърли тези твърдения. Тръгнаха обаче внушения, че пистолетът със заличени номера „Макаров“ в крайна сметка е бил подменен от бургаските ченгета заради публично избухнал скандал с полицая от Специализираните сили Димитър Николов, участвал в акцията по задържането на Антон Бореца.

Няколко дни след ареста на силовия атлет спецполицай Николов се появи в Народното събрание по покана на Бойко Рашков и обяви, че арестът на национала по борба е бил режисиран предварително от директора на „Специализирани полицейски сили“ в Бургас Цветомир Мудев и че някой от колегите му е подхвърлил пистолета в автомобила на Антон Иванов.

Според думите му около 19,15 ч. на 5 февруари 2025 г. командирът на „Специализираните полицейски сили“ в Бургас Красимир Христов е получил нареждане по телефона от началника на сектора Цветомир Мудев екипът спешно да се отправи към фитнес зала в ж.к. „Меден рудник“.

„Малко по-късно Цветомир Мудев изпрати по „Вайбър“ съобщение на колегата ми, че трябва да спрем за проверка син „Фолксваген поло“ с рег. табела А2126МР и да търсим за наркотици и оръжие. Беше ни изпратена и снимка на Антон Иванов. Изрично беше наредено да изчакаме лицето да се качи в автомобила и едва след това да го задържим. Цветомир Мудев предупреди да внимаваме, защото ни наблюдават и впоследствие да напишем в докладите си, че случайно сме спрели автомобила за проверка и сме открили наркотици и незаконно оръжие“, разказа Димитър Николов. Той е шофирал полицейския автомобил и е участвал в претърсването на Антон Иванов, но не и в обиска на автомобила, където на предната седалка е открит пистолетът със заличени номера и заглушител.

В кулоарите на Народното събрание Димитър Николов разкри, че е отишъл да даде показания в прокуратурата, където е бил заплашен от прокурор, който му заявил, че ще носи отговорност, защото е изнесъл данни по разследване. Според думите му полицията в Бургас се управлявала от бизнесмена Николай Филипов, който дърпал конците на началника на бургаската полиция Владимир Маринов. Посоченият от Николов като неформален шеф на бургаското МВР Николай Филипов беше съдружник с убития съдебен аферист Мартин Божанов – Нотариуса в гръцкото дружество „Хадес ЕН ЕМ“, чрез което през 2023 г. купуват 12 декара земя в крайморското селце Лутра на първия ръкав на Халкидики с намерението да изградят луксозен туристически комплекс.

След разкритията на спецполицай Димитър Николов за подхвърлен пистолет и дрога в цивилен автомобил вътрешният министър Даниел Митов разпореди проверка на полицията в Бургас, но проверяваните от дирекция „Инспекторат“ на МВР началник на местната полиция Владимир Маринов, началниците на Първо и Пето РПУ Иван Иванов и Георги Христов, както и директора на „Специализирани полицейски сили“ Цветомир Мудев се разминаха без последствия. Обвиненията срещу Антон Бореца за притежание на незаконно оръжие и наркотици пък бяха свалени и 25-годишният здравеняк беше пуснат на свобода.

„През последните няколко месеца полицията в Бургас превърна в ад живота на Тони Бореца, който е сочен като изпълнител на мокри поръчки на най-големия враг на Николай Филипов – бившия му съдружник Валентин Каравълчев. Сега арестуваха Антон по сигнал за домашно насилие, но срещу него тече разследване от бургаската полиция и за търговия с наркотици. Проблемите на Антон идват от Николай Филипов, който още преди година научил, че Бореца бил вербуван от врага му да го ликвидира“, разкрива запознат от морския ъндърграунд.

Твърди се, че Тони Бореца е сред лидерите на уличната търговия с дрога в Бургас и че негови подчинени силоваци пласират кокаин и синтетична дрога в нощните заведения в морския град.

Източник: Уикенд