На заем от сп. Forbes: ЛЮБОМИР ТАКОВ -  (РАЗ)ЛИЧЕН АДВОКАТ

Какво Ви мотивира да се посветите на адвокатската професия?
Насочих се към адвокатската професия, след като напуснах системата на МВР. Да служа на държавата за мен бе огромна чест и гордост. Работата там ми даде стабилна професионална основа – такава, каквато няма къде да се изгради на друго място. След почти 6 години в държавния апарат и срещайки се отблизо с някои конюнктурни практики, които бяха в колизия с морала ми и с ценностите, които изповядвам, реших да се влея в редиците на адвокатурата.
Това сякаш бе естествен процес, с оглед най-вече кариерата на моя баща Лъчезар Таков, който е павирал пътеката, към която се насочих. Той ми е пример за това какъв професионалист и преди всичко човек трябва да бъда. Ще бъде малко, ако кажа, че на неговата вяра в мен и пълна подкрепа във всяко отношение, но най-вече на безусловната му любов дължа изграждането ми като личност и юрист. Ако успея да се доближа дори малко до неговите професионални и човешки качества, то ще мога да кажа за себе си, че съм се утвърдил като стойностна личност.
Професионален път
Трудя се в семейната кантора, която моите родители ръководят вече над 20 години. Колективът ни не е голям, но е сплотен и действа като един организъм. Всички сме равнопоставени. Колегите ми са с опит в разнородни сфери на правото, на различна възраст са и с индивидуални мирогледи. Тези наши различия водят до обмяна на мнения, които понякога прерастват в разгорещени дебати, но винаги завършват с някое конструктивно предложение.
Обичайно това резултира в печелене на дела от всякакъв тип – наказателни, административни, граждански, търговски спорове, семейни казуси и случаи, които касаят защита на интелектуалната собственост.
Като миг изминаха 10 години, в които съм част от този екип. В това време успях да се впиша в него и изградих собствен авторитет сред другите юристи, въпреки че до неотдавна бях най-младият на възраст адвокат. Натрупаният опит в системата на правоохранителните органи предопредели да работя основно като пеналист. Още от старта на кариерата ми се хвърлих в тежки битки, от които придобих и немалко рутина.
Работата ми е изключително динамична. Не ме е страх от предизвикателства и ги приемам. Вярвам, че само ако човек напуска зоната си на комфорт, може да се надгражда и да постига по-високи резултати.
Основни професионални ценности
Коректност към хората, които са ми доверили своята съдба или тази на техните близки. Борбеност. Дисциплина. Непримиримост и глад за успехи. Отдаденост, дори саможертва.
Винаги съм искрен с клиентите. Прям съм, не спестявам неприятните новини и не давам напразни надежди – адвокатите нямаме право да спекулираме с хорските страхове и да продаваме неосъществими мечти.
Наказателният адвокат не може да бъде конформист. Той трябва да бъде непримирим, да влиза в спор, когато това се налага, за да защити интереса на клиента си.
Дисциплината за мен е водеща във всяко начинание. Без нея няма самоконтрол, а без него – воля. Животът не е само професията. Болести, финансови затруднения, разочарования – това, как се възстановяваш от тях, те изгражда като човек.
Да имаш сила да се изправиш, да изтупаш коленете от прахта, да избършеш сълзите, да стиснеш зъби и да продължиш – това те прави боец.
Доверие и работа с клиенти
Адвокатството не е просто професия, то е призвание. Договориш ли се с клиент – значи да му се посветиш. Отношенията клиент–защитник са като тези между пациент и лекар. Хората поверяват в ръцете ни съдбите си.
Не мога да обещая 100% успех, но мога да гарантирам, че ще сторя и невъзможното за постигане на общата ни цел.
За сложните и „безнадеждни“ дела
Не съм лишен от емоции, но в работния процес реагирам хладнокръвно и професионално. Психическата натовареност е огромна – очаквания на клиенти, амбиции на прокуратурата, медиен натиск.
Невинаги водещ при мен е хонорарът. Понякога ме мотивира силно развитото усещане за справедливост. Бих се борил и срещу лъв, ако залогът си струва.
„Talk the talk, walk the walk“ – след думите трябва да има действия. В съдебната зала само едната страна доказва правотата си. И е прекрасно, когато това си ти.
„Тъмният герой“
Имиджът на „тъмен герой“ никога не е бил моя самоцел. Делата, които поемам, предизвикват обществен интерес. При толкова много желаещи да бъдат Батман, някой трябваше да изиграе Жокера. Ако това популяризира името ми и продава труда ми – защо да не извлека позитиви?
За стила на работа
Не бих го нарекъл агресивен. По-скоро самоуверен и дързък. Адвокатът е равнопоставен на прокурора и съдията и трябва да се държи като такъв. Не вярвам в пасивната защита.
За медиите
Нямам нужда от непрестанни медийни изяви, за да се валидирам. Коментирането без експертиза е безотговорно. Адвокатите и магистратите трябва да говорят в съдебните зали, не през медиите.
Предразсъдъците
Често адвокатите биваме идентифицирани с обвиняемите, чиито права защитаваме. Това е погрешно. Адвокатът има право на активна гражданска позиция.
Политически амбиции
Нямам такива. Моето място е в наказателното право. В съда няма ПР, а аргументи.
Критиката
Приемам я добре. Уча се от нея. Имам потенциала да бъда най-успешният и не бих приел да не съм опитал с всички сили да стана №1.
За прокуратурата и МВР
По делата сме противници, не врагове. Имам респект към кадърните професионалисти. Но когато се злоупотребява с права, няма как да мълча.
Интелектуалната собственост
Интересът ми към тази област остава силен. Защитата на иновациите и творчеството е ключова за икономическия растеж и задържането на младите хора в България.
Основен мотиватор
Семейството. Децата ми. Те са моите двигатели. Всяка победа е наследство.
Искам за тях да бъда това, което е моят баща за мен – супергероят без маска и наметало.
Източник: informiran.net