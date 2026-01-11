Полицаи замесени в убийствата на Йожи, Поли Културиста и Релето от „Наглите“?

Безследно изчезналите през лятото на 2025 г. Ивайло Евтимов – Йожи, Прокопи Прокопиев – Културиста и Даниел Димитров – Данчо Релето от бандата за отвличания „Наглите“ не са били подмамени вкупом да се явят на важна среща, а са били похитени от полицаи в София и впоследствие насилствено събрани заедно край село Труд в Пловдив. Там те са били екзекутирани с пистолетни изстрели в главите.

Тази версия за зловещата съдба на тримата бандити обикаля родния ъндърграунд, а мълвата за участието на полицаи в гангстерската саморазправа се подхранва от признания на семействата и близките до „Наглите". Според думите на Таня, съпругата на Йожи от „Наглите“, нейният мъж е бил жестоко скаран с Прокопи Културиста и с Даниел Димитров – Данчо Релето и спуснатата от МВР към медиите информация, че тримата са били подмамени заедно да се появят на важна среща, е изфабрикувана умишлено, за да бъдат прикрити следите на извършителите на престъплението.

Съмненията, че Йожи, Културиста и Релето са били похитени вкупом, се появиха, когато от полицията откриха трите им автомобила, паркирани един до друг в местност край софийското село Лозен. В колите бяха намерени и мобилните телефони на тримата от „Наглите“ с напълно заличена и изтрита памет.

Според трафичните данни на мобилните оператори телефоните за последно са засечени край село Труд на 11 август 2025 г., след което са изключени вкупом. Колите на Прокопи, Йожи и Релето обаче не са напускали територията на София, а впоследствие някой е откарал колите до село Лозен и е оставил вътре и мобилните телефони. От семействата на „Наглите“ са убедени, че тази мръсна задача е била изпълнена от действащи спецполицаи, разкрива човек от столичния ъндърграунд.

Близки до„Наглите“ подозират, че те са били ликвидирани по поръчка на мастит подземен бос, ангажиран в международния трафик на дрога, който е бил сред отвлечените от бандата в периода 2006 – 2009 г. петнайсет родни богаташи с цел плащане на откуп. Разправят, че преди повече от година влиятелният пленник на „Наглите“ е съумял да се види очи в очи с Прокопи Прокопиев – Културиста, който бил похитен от банда мутри пред ресторанта на двете си сестри близначки в центъра на София. На срещата някогашният пленник на „Наглите“ обявил, че очаква да получи от тях обезщетение от 5 милиона евро за отвличането си, в противен случай всички замесени в похищението му ще бъдат ликвидирани.

Според мълвата, която се носи в ъндърграунда, Прокопи Културиста, Йожи и Релето възприели съвсем на сериозно заплахата и търсили вариант за помирение чрез срещи с други влиятелни мафиоти за подкрепа. Такава обаче им била отказана, а поради опасения за своята сигурност Ивайло Евтимов – Йожи дори планирал да се изнесе да живее със семейството си в Испания. За да докаже, че е останал без пукнат лев и че не е в състояние да плати глобата от 5 милиона евро, Прокопи Прокопиев – Културиста започнал работа като сервитьор в заведението на своите сестри. Данчо Релето пък се върнал към стария си занаят – кражбата на коли, и дори за малко да бъде хванат от ченгетата в крачка.

От семействата на „Наглите“ са убедени, че в деня на изчезването си тримата са били събрани накуп чрез бутафорни арести при полицейски проверки на различни локации в София.

„Имало е инсценировка – действащи, или пък мними полицаи, спират колите им за проверка и впоследствие ги товарят в патрулките. Съпругата на Прокопи Културиста е получила информация, че Поли, Йожи и Релето са били пленени поотделно и натикани насилствено в цивилен бял микробус „Форд Транзит“, който ги е откарал край село Труд. Там всички са били застреляни на място, а след това мобилните им телефони са върнати в София и поставени в колите им“, разкрива човек от ъндърграунда. Смята се, че труповете на Прокопи Прокопиев, Ивайло Евтимов и Даниел Димитров са били напъхани в бидони с киселина, за да няма абсолютно никакви следи от тях.

Тримата ликвидирани членове на „Наглите“ Прокопи Прокопиев, Ивайло Евтимов и Даниел Димитров бяха осъдени на по 18 години затвор през 2021 г., но излязоха предсрочно от пандиза заради добро поведение зад решетките и положителни становища, дадени им от затворническата администрация.

Първи от затвора още в края на 2020 г. излезе Ивайло Евтимов – Йожи, за когото съдът прецени, че се е поправил зад решетките. В края на декември 2021 г. съдът уважи молбата за предсрочна свобода и на Даниел Димитров – Данчо Релето, а през есента на 2023 г. затвора напусна и Прокопи Културиста.

Според основната версия, разследвана от МВР, за безследното изчезване на тримата от „Наглите“, те са били ликвидирани заради кражбата на 160 кила кокаин.

Дрогата е била открадната от склад в София, след като пристигнала с камион от Барселона на 6 януари 2025 г. и трябвало да бъде изнесена за Турция с посредничеството на братята Митко и Радослав Лебешковски. Прокопи Културиста, Йожи и Данчо Релето обаче научили за склада с дрогата и съвместно с един от пазачите откраднали кокаина за 10 млн. лв. Впоследствие стоката била изнесена в Сърбия и продадена на популярния в родния ъндърграунд капос обирджия Иван Ценов – Турчина на престъпен белградски клан. Откраднатият кокаин принадлежал на турската престъпна групировка „Далтон“, чиито членове стоели зад отвличането и убийствата на тримата от „Наглите“.

