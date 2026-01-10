Синът на Ицо Папата извади от затвора ромския сводник Пешо Калашника

Любомир Върбанов – Чопи, син на ромския престъпен авторитет и дългогодишен шеф на циганското мешаре Христо Върбанов – Ицо Папата, е съумял да сключи примирие с бандата на Калашниците от квартал „Ботунец“. Двете престъпни групировки вече са поделили бизнеса с проституция в София, разкриват запознати от подземния свят. Според думите им още преди 3 месеца е било постигнато примирие между двете враждуващи страни след среща между Чопи и тримата босове на бандата с оръжейно прозвище Боко, Сезо и Петьо Секса.

Мургавите сводници са постигнали договорка помежду си повече да не си крадат момичета и да сложат край на уличната война, тъй като така привличали вниманието на полицията. В знак на добра воля Чопи поел ангажимент да принуди ромската проститутка Анджела да оттегли показанията си срещу мастития сводник Петър Александров – Пешо Калашника.

Миналата пролет Пешо Калашника беше закопчан заедно с приятелката си Таня след постъпила жалба от 29-годишната жрица на любовта Анджела, че е била отвлечена и държана в плен 7 месеца и принуждавана със заплахи и побои да проституира против волята си.

В показанията си жертвата твърдеше, че в края на септември 2024 г. е била подмамена за среща от Пешо Калашника, който и обещавал да й намери доходоносна работа в Германия. Знойната ромка била упоена и откарана в жилище в софийския квартал „Христо Ботев“, където била изнасилена от петима мъже с татуирани глави.

Всички членове на бандата на Калашниците са с татуировки на руския автомат, откъдето идва и прозвището им. Анджела била дрогирана, бита и изнасилвана в продължение на няколко дни, докато склони да проституира за Пешо Калашника. Жестокият сводник наредил на ромката да се съблече чисто гола и да позира пред камера в предизвикателни пози, след което публикувал обяви в специализирани сайтове за платена любов.

В следващите месеци Анджела обслужвала по десетина клиенти всеки ден, като тарифата й била 200 лева на час. Момичето обаче не прибирало нито стотинка от заработеното, сводниците й отнемали дори бакшишите. В стаята, в която приемала мераклии за плътски удоволствия, били инсталирани подслушвателни устройства, за да не се оплаче, че е отвлечена, и за да не използва мобилен телефон, чрез който да сигнализира полицията.

По време на 7-месечното сексуално робство Анджела постоянно била охранявана от членове на бандата Калашниците, тя нямала право да излиза от апартамента. Сутеньорите й носели дрехи и храна и я заставяли да будува нощем, когато имало наплив от клиенти. Почивката на отвлечената ромка била от 8 сутринта до 14 часа следобед, след което отново започвала да обслужва клиенти. Анджела твърдеше, че съумяла да избяга от секс квартирата си на 4 май 2025 г. сутринта, докато пазачът й спял, след което потърсила закрила от полицията.

Въз основа на показанията на Анджела последва спецакция на ченгетата в „Студентски град“, при която Пешо Калашника и приятелката му Таня бяха зрелищно арестувани.

През есента на 2025 г. обаче Анджела се отмята от показанията си и така делото срещу Пешо Калашника се сгромолясва.

Сводникът все пак е осъден, но само на 8 месеца затвор, след като сключва споразумение с прокуратурата, одобрено от съда. Калашника ще изтърпи присъдата си в затвора в Казичене и ще излезе още през месец март от тъмницата. Междувременно Анджела отново проституира и нейни обяви за сексуални услуги могат да се намерят в специализирани сайтове в интернет. Тя е увеличила цената си и в момента работи срещу 150 евро.

Войната за контрола върху проституцията в София избухна миналата пролет, когато Пешо Калашника беше наръган с нож в рамото в свиреп масов бой в дискотека в „Студентски град“ навръх Великден. Докато сутеньорите празнували рождения ден на Пешо Калашника, те бяха нападнати от наказателна бригада на Чопи от „Бакърена фабрика“ заради опит да откраднат две проститутки. След кървавото меле Пешо Калашника се озова в болница, а след това беше закопчан.

Смята се, че синът на Ицо Папата е най-мощният сутеньор в София и че проблемите за Калашниците са започнали заради дързостта им да крадат проститутки от бардаците на Чопи.

Твърди се, че синът на Ицо Папата контролира над 10 публични дома в столицата, като публикува обяви за платен секс в сайта alo.bg. През последните години Любомир Върбанов – Чопи съумя да си спечели репутацията на сутеньор №1 в София. Чопи прибира 50% от заработеното от всяка секс труженичка, а според запознати чистата му печалба на ден надхвърля 25 000 лева. Като основни негови конкуренти в бизнеса с жива плът в последно време се бяха утвърдили Калашниците, като според мълвата в ъндърграунда сутеньорите от „Ботунец“ дори планирали да убият наследника на Ицо Папата с цел да заграбят изцяло бизнеса му.

Любомир Върбанов – Чопи беше арестуван през пролетта на 2022 г. при специализирана акция на антимафиотите от ГДБОП и тогава стана известно, че ромския бос контролира верига от публични домове в София, Пазарджик и Плевен. В рамките на разследването беше установено, че само в столицата Чопи стопанисва пет бардака, сред които и елитен публичен дом близо до НДК. Наследникът на Ицо Папата обаче беше пуснат на свобода само след няколко седмици, а делото за склоняване към проституция срещу него и групата му все още не е влязло в съда. Иначе Любомир Върбанов – Чопи има в досието си условна осъдителна присъда за сводничество, произнесена през 2018 г. от Специализирания наказателен съд. Тогава Чопи сключи споразумение със Специализираната прокуратура, признавайки се за виновен, че е ръководил банда за трафик на секс робини.

Източник: Уикенд