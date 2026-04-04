Вместо да заловят прокурорския син Васил Михайлов, полицаите в Перник тормозят жертвите му Маскиран и въоръжен с пушка, издирваният Васил опита да застреля антимафиот от ГДБОП, който разследва връзките му с местни ченгета

Издирваният от осем месеца прокурорски син Васил Михайлов е съставил „черен списък“ на полицаи, които пречат на лихварския бизнес на неговата фамилия в Перник. Напрежението ескалира след въоръжено нападение срещу антимафиот от ГДБОП в село Люлин, извършено от Михайлов и маскирани съучастници. Разследването разкрива, че прокурорският син се укрива успешно благодарение на мащабен полицейски чадър и покровителство от служители на Второ РПУ в миньорския град.

Връзките на фамилията Михайлови с местната власт позволяват на Васил да ръководи наказателна бригада, която притиска длъжници и свидетели по стари дела за побои. Установено е, че действащи полицаи работят нелегално като събирачи на дългове за лихварската империя на неговия чичо, известен като Доктора. Жертви на схемата съобщават за системен тормоз, необосновани проверки и заплахи от страна на органите на реда, целящи прикриване на престъпленията на беглеца.

Въпреки че бащата на Васил, Бисер Михайлов, е окръжен прокурор, в Перник е публична тайна, че синът му нощува на известни адреси без полицейска намеса. Схемата включва и криминални посегателства срещу „непослушни“ служители на МВР, като са регистрирани палежи на лични автомобили на разузнавачи и гранични полицаи. Случаят вече се разследва от ГДБОП по спешност от София заради пълната липса на воля у местната полиция за задържането на самозабравилия се Михайлов.

Източник: Уикенд