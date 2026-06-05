Близки на загинал след отправена забележка за висока скорост търсят справедливост

Четири месеца след като мъж загина в центъра на Бистрица след направена забележка, близките му продължават да настояват за справедливост. В началото на февруари разказахме как 47-годишен мъж прави забележка за високата скорост, с която млад мъж преминава по улицата пред него, докато той пресича. Следва спречкване, тежък удар по главата и падане на земята, които впоследствие се оказват фатални. След като прекарва два месеца в ареста, 20-годишният водач отново е на свобода, което предизвика гнева на семейството и приятелите на загиналия.

Борислав, който е бил близък със загиналия, разказа, че хората в селото са възмутени от поведението на обвиняемия. "Миналата седмица мой приятел сподели, че го е видял отново да дрифти с колата си, необезпокояван. Това не ни дава покой. Страх ни е, че може да се срещнем с него и не знаем каква би била развръзката", заяви мъжът.

След трагедията на 31 януари 20-годишният Йордан Бошнаков е задържан при опит да напусне страната. Въпреки това му е наложена мярка „домашен арест". Последва масов протест в Бистрица. Тогава по искане на Софийската градска прокуратура мярката беше изменена в най-тежката - „задържане под стража". Два месеца по-късно обаче адвокатът на обвиняемия поиска ново изменение на мярката и съдът му определи парична гаранция в размер на 5000 лева. Мотивът беше, че е достигнат максималният срок, през който обвиняемият може да бъде задържан под стража по първоначалното обвинение - причиняване на смърт по непредпазливост.

Впоследствие, с постановление на наблюдаващия прокурор, 20-годишният нападател получава обвинение за умишлено убийство, извършено по хулигански подбуди. Именно това става причина преди месец неговият адвокат да поиска отвод на въпросния прокурор. Ще бъде ли уважено това искане, все още не е ясно. Но разследването е към своя край. Извършени са огледи, разпитани са свидетели, назначени са експертизи и са постъпили допълнителни документи.

"Нашите притеснения са, че до този момент нямаме никаква информация, освен тази, която научаваме чрез медиите. При опит нашият адвокат да се запознае с хода на делото, все още не беше получил отговор. Това ни тревожи, защото мина доста време и очаквахме вече да има развитие - насрочено дело или поне информация от институциите", споделя Борислав.

Ани - съпругата на загиналия, разказа, че на 4 февруари е била извикана "едва ли не в извънработно време, за да подпише документи за освобождаване на тялото". "По-късно се оказа, че съм подписала и молба, с която се отказвам от повторна аутопсия. Това разбрах едва преди 20-25 дни. Не съм искала, не съм подготвяла и не съм знаела, че подписвам подобен документ", категорична е жената.

Тя отправи апел: "Искам да има справедливост. Този случай не заслужава да бъде заметен под килима".