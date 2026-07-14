Владимир Чуков: Турция също влиза в много сериозно противодействие с Израел

Премиерът Румен Радев показва висш пилотаж в говоренето на едно в залата за преговори с европейските ни партньори и говоренето на друго пред родните медии и публика. Не мога да коментирам защо от правителствената пресслужба не казват дали министър-председателят участва в срещата на коалицията на желаещите да помагат на Украйна. Ясно е, че премиерът е в Париж за националния празник на Франция. Цялото това говорене и разтягане на локуми обаче ще е до време, защото рано или късно ще стане ясно, че зад думите на Радев не стоят реални действия. Това заяви снощи в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS международният анализатор проф. Владимир Чуков.

"Няма как да съществува държавата Ислямска република Иран от една страна и от другата страна Държавата Израел. За мен в момента се случват неща, които са предвестие за по-големи военни действия. Не искам да казвам война, но една ескалация на конфликта. В Близкия изток цари една пълна каша. В Иран също се забелязват сериозни противоречия. Там е ясно, че управляват пет души, които казват какво да се случва, като сред тях не е Моджтаба Хаменей. Турция също влиза в много сериозно противодействие с Израел", добави проф. Чуков.