Висаджията агент „Майстора“ готви партийния проект на Румен Радев

Социологът проф. Александър Маринов е тайният кукловод, който гради бъдещата партия на Румен Радев и селектира внимателно кадрите.

Макар и любопитна, новината не е кой знае колко изненадваща. Маринов отдавна е сред най-близките довереници на държавния глава от първите му дни на „Дондуков“ 2. Първо бе председател на стратегическия съвет при президента, основан през 2019 г. и тихомълком закрит през 2022 г. След това бе изстрелян за съветник на служебния премиер Гълъб Донев (август 2022 г. – юни 2023 г.).

Александър Маринов коментира с охота в телевизионните си участия тази част от своята биография. За по-ранните години обаче мълчи като партизанин на разпит. И с право. Колко ли хора си спомнят, че като председател на БСП-София през 90-те години на миналия век Маринов е много близък приятел с боса на ВиС-2 Васил Илиев. Професорът е последният човек, с когото Главния разговаря, преди да го гръмнат на 25 април 1995 г.

„Видяхме се като приятели. Нямаше служебен повод за срещата ни. Познаваме се от много време, заедно сме спортували. Беше в прекрасно настроение. Правехме планове как ще се срещнем отново след няколко дни. Похвали се с колата си. Не мисля, че е предчувствал какво предстои. Не си спомням вече какво си казахме за последно, помня как се усмихна, махна с ръка и тръгна. Беше добър човек, не такъв, какъвто го описват“, разказва години по-късно Александър Маринов.

С края на Васил Илиев връзката му с мутрите далеч не приключва. На изборите през 1997 г. Маринов, който предвидливо е напуснал БСП, е издигнат като независим кандидат за депутат от инициативен комитет в Кюстендил, щаб квартирата на ВИС-2. Хора от града си спомнят, че в кампанията за Народното събрание дейно се включват силовите бригади на групировката.

Депутат не става, но лъсва друга тъмна тайна от миналото му. Като кандидат за народен представител Александър Маринов е проверен за принадлежност към комунистическите тайни служби. Каква изненада! - от архивите изкача, че е бил агент на Държавна сигурност, с псевдоним „Майстора“.

Освен да гради структурите на бъдещата президентска партия, Александър Маринов има грижа да осигури явяването на Румен Радев на предсрочните парламентарни избори догодина. За момента тайният щаб на „Дондуков“ 2 планира президента да подаде оставка в началото на 2026 г., а наследилата го на поста Илияна Йотова да насрочи вота през март. За толкова кратко време няма как да се извърви целият път по създаване на бъдещата партия. Обичайно цялата процедура отнема поне 4-5 месеца. Законът е ясен - първо трябва да се сформира инициативен комитет от минимум 50 човека, който да приеме учредителна декларация.

Следват още множество формалности, за да се стигне до самото учредително събрание и избор на ръководство. И това не е краят - документите се внасят за регистрация в Софийския градски съд, без магистратите да имат срок за произнасяне.

Отделно, че вписването на бъдещата партия може да бъде оспорено от прокуратурата. Затова, иска или не, Румен Радев ще трябва да се яви на предсрочните избори от чуждо име. Най-добре е коалиция от няколко маргинални партии, която да носи името на бъдещата му формация.

Запознати твърдят, че висаджията агент „Майстора“ вече е изпълнил поставената му задача. Част от бъдещата коалиция на Румен Радев ще е партията на Александър Маринов - „България може“. Да, формално неин председател е близкият до Алексей Петров икономист Кузман Илиев, но за членовете не е тайна, че професорът има последната дума. Единствената неизвестна в цялата операция е колко още партийки ще са част от коалицията около Радев. Кандидати да „оправят България“ с Радев не липсват. Пари също. Както вече писахме, русенските бизнесмени братята Атанас и Пламен Бобокови са развързали щедро кесиите. Да помагат, са обещали още редица милионери, сред които се спрягат имената на бившия бос на „Лукойл“ Валентин Златев, братя Диневи, Николай Вълканов и др. Особено изненадващо е, че сред спонсорите на проекта на президента се спряга и името на боса на „Инса Ойл“ Георги Самуилов, който години наред гравитираше около Бойко Борисов.

И докато явяването на изборите е осигурено, структурите на бъдещата президентска партия тепърва ще са градят. В опит да затвърди образа си на неомърсен от властта, Румен Радев държи листите да са пълни с млади хора.

Единственото условие е да са послушни, спазвайки инструкциите на своя ментор. С подбора на бъдещите пионки са се заели хора с опит, включително и от групировките.

Запознати твърдят, че отговорник за Югозападна България е Йордан Татарски, също ветеран от ВИС-2. В региона той е известен като политически хамелеон, готов на всякакви лупинги, само да докопа кокала. В първите години на прехода Татарски го играе бизнесмен, а сред ортаците му има мнозина оперативно интересни за МВР хора.

В края на миналия век е управител на Застрахователната компания „Планета Инс“. Днес името й не говори нещо. Затова ще припомним, че това е компанията, която трябваше да заеме мястото на ВиИС-2. През 1997 г. правителството на Иван Костов отне лицензите на силовите застрахователи като СИК, ВИС-2. Това принуди мутрите да ползват подставени лица. Така СИК стана „Юнион Инс“, ВИС-2 - „Планета Инс“. След като заветният лиценз е взет, компанията, управлявана от Йордан Татарски, е изкупена от висаджийски фирми. Капиталът на застрахователя е вдигнат, включително и чрез апортиране на имущество. Сред тях е и бронираният „Мерцедес на боса на ВИС-2 Георги Илиев, оценен тогава на 250 000 германски марки.

Татарски явно се представил добре, щом дори регионални босове на ВИС-2 като врачанските мутри Валентин Алексиев – Лисицата, Валери Тодоров – Дебелия и Иван Иванов – Гуньо го канят да им помага като съдружник във фирма „Тат“. После оказва съдействие и на Гриша Ганчев. Явно е ценен кадър, с много опит и качества! Или доверено лице на кукловодите от ДС, който след 10 ноември 1989 г. създадоха групировките. Само той си знае.

„След залеза на мутрите, Йордан Татарски се ориентира към политиката. Първо става шеф на политическия кабинет на строителния министър Росен Плевнелиев, веднага след като ГЕРБ печели изборите. Татарски изкарва 2 години в партията на Бойко Борисов, след което минава в лагера на БСП. Явно добре си е направил сметката. В първия служебен кабинет на Румен Радев е назначен за областен управител на Кюстендил. След това Татарски изплува като съветник на председателката Корнелия Нинова и шеф на администрацията в червената централа. На него е поверено управлението на Деловодството в червената централа и изготвянето на всички решения на НС на БСП. Под личния надзор на Татарски преминаха и редица заседания „на подпис“ на пленума на партията. За част от тях партийни другари изказваха съмнения, че са фалшифицирани.

С изгонването на Нинова приключва и неговата кариера в столетницата. Не и в политиката, както се оказва. Като оправен човек господинът бързо се ориентира накъде духа вятърът, присламчвайки се към актуалната политическа звезда Румен Радев. Остава да видим с колко ли пионки на подземни босове ще се напълни партията на президента.

