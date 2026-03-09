Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО: Внасяме промени в Закона за бюджета на ДОО, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността https://crimes.bg/vodeshha-tema/delyan-peevski-lider-na-dps-i-pg-na-dps-novo-nachalo-vnasyame-promeni-v-zakona-za-byudzheta-na-doo-koito-predvizhdat-velikdenski-dobavki-za-pensionerite-pod-praga-na-bednostta-3/186829 Crimes.bg

Парламентарната група на ДПС-НОВО НАЧАЛО ще внесе промени в Закона за бюджета на ДОО, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността.

В проекта се предвиждат еднократна помощ за най-бедните пенсионери.

Миналата година мярката отново беше приета по предложение на ДПС-НОВО НАЧАЛО и достигна до близо 680 000 пенсионери.

Парламентът и служебното правителство трябва да се занимават по-малко с вътрешни драми и разправии и повече да се вслушат в дневния ред на хората, а той е свързан с цените на горивата, електроенергията, водата, храните и ежедневното поскъпване на живота.

Източник: informiran.net