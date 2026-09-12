Варненец спасява самолети от скрап и им дава нов живот в частен музей https://crimes.bg/vodeshha-tema/varnenec-spasyava-samoleti-ot-skrap-i-im-dava-nov-zhivot-v-chasten-muzey/200946 Crimes.bg

От години Кирил Киров издирва летателни машини на различни места в България и ги събира край село Болярци. "Искаме да възродим авиомоделизма", заяви Киров пред БГНЕС.

Ту-134, МиГ-ове - самолети и вертолети, които иначе са били обречени да отидат за скрап, днес намират нов живот в частна авиационна колекция край Варна, разказва кореспондентът на БГНЕС от морската столица.

На около 20 километра от Варна, край малкото село Болярци и едноименната летателна площадка, Кирил Киров събира и спасява летателни машини и авиационна техника, всяка от които носи част от историята на българската авиация. Сред експонатите са пътнически самолет Ту-134, бойните МиГ-17 и МиГ-21, легендарният чехословашки Zlin Z-37 „Шмел“, Ан-2, познат у нас като „Кукурузник“, както и вертолетите Ка-26 и Ми-2. В колекцията има и безмоторен самолет Ка-2.

Ка-26 е известен в класификацията на НАТО с кодовото име „Гангстер“, а Ми-2 – като „Хоплит“.

За инициатора на частния музей създаването на подобна експозиция е сбъдната детска мечта.

„Идеята за направата на този малък авиационен музей започна, след като си купих малък самолет. Това беше една детска мечта. Когато взех самолета, трябваше някъде да се лети с него. Така взехме тази нива и направихме една малка писта, дълга около 400 метра. В един момент един познат ни подари самолет, друг взехме и така – от един, два, три, постепенно се събраха осем-девет експоната“, разказа Киров пред БГНЕС.

Мъжът от години издирва летателни машини на различни места в България и ги събира край Болярци, като най-важното според него вече е направено – самолетите и вертолетите са спасени от бракуване и предаване за скрап.

Експозицията все още се развива. Част от машините предстои да бъдат реставрирани, за да възвърнат максимално автентичния си вид. Идеята на Киров обаче не е просто да събере на едно място стари самолети.

„Идеята е това място да се развива и, ако можем, да добавим още два-три експоната. Искаме да идват деца, да се запознават тук с авиацията, да направим кръжоци и да възродим авиомоделизма. Идеята е децата да могат да се докоснат до тези птици, които летят във въздуха", заяви Киров.

Целта е да бъде съхранена част от историята на българската авиация и в частност на авиацията и гарнизона във Варна. В бъдеще колекцията може да бъде разширена с още авиационна техника, включително машини с отпаднала необходимост от варненската хеликоптерна авиобаза. | БГНЕС