КРИМИНАЛНО

22-годишен изтегли 25 000 евро онлайн кредит с откраднат профил

https://crimes.bg/kriminalno/22-godishen-iztegli-25-000-evro-onlayn-kredit-s-otkradnat-profil/194896 Crimes.bg
Lacho
91
22-годишен изтегли 25 000 евро онлайн кредит с откраднат профил
Lacho
91

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 22-годишен мъж, подал електронно искане за кредит от името на друго лице, с което причинил вреда на банка.

На 8 юни 2026 г. в София, обвиняемият С.Д. заблудил служител на банка, като чрез мобилен телефон с операционна система, собственост на друго лице, внесъл компютърни данни, като променил телефона за контакт и адреса на електронната поща на профила на жертвата, сключил споразумение за достъп до електронния канал на банката и кандидатствал за кредит, с което причинил вреда на банката, в размер на 25 000 евро.

Правната квалификация на повдигнатото обвинение е за престъпление по чл. 212а, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" от една до шест години и глоба до шест хиляди лева.

С определение на Софийски районен съд спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „задържане под стража".

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