Костадин Костадинов: Ивайло Мирчев трябва да си подаде оставката

Ивайло Мирчев трябва да си подаде оставката като председател на парламентарна група и да напусне българската политика. Това каза пред журналисти в Народното събрание лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов относно с решението на Софийския градски съд за обжалването на гаранцията на Димитър Давидов, участвал в ситуация на пътя с депутата от "Демократична България" Ивайло Мирчев.

„Това беше пореден сблъсък на властимащ с обикновен човек. В резултат на решението на съда господин Давидов получи удовлетворение на жалбата си - определената гаранция от 500 евро беше премахната. Най-важното е, че според съда няма извършено престъпление", каза Костадинов.

"Искам извинение от господин Мирчев във връзка със случилото се и моето неправомерно задържане под стража и във връзка с уронване на престижа на моето име", каза Димитър Давидов, който е служител във фирма за доставки. Нямаше съприкосновение или умишлен удар нито от моя страна, нито от негова страна, заяви той и добави, че Ивайло Мирчев е платил гаранцията му.

На въпрос - защо дава изявление заедно с "Възраждане" той отговори: "защото това са хората, които застанаха с мен и ме подкрепиха".