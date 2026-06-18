Китай планира да атакува американски самолетоносачи от разстояние от 3000 км

Китайският отговор на ВМС на САЩ може да не е една-единствена ракета „унищожител на самолетоносачи“, а координиран рояк, предназначен да премълчи отбраната чрез мащаб, скорост и сложност, пише Asia Times.

Този месец South China Morning Post (SCMP) съобщи , че изследователски екип, ръководен от доцент Гао Тианюн от Националния университет за отбранителни технологии на Китай, е публикувал рецензирана статия, в която подробно се описва поетапна стратегия за унищожаване на разпръснати групи американски самолетоносачи от 3000 километра разстояние, като целта е да се атакуват обекти чак до Гуам.

Публикувано в списанието за отбрана Tactical Missile Technology, изследването разглежда концепцията за разпределени морски операции (DMO) на Министерството на отбраната на САЩ (DoD), която разпръсква военноморски формирования, за да смекчи регионалната уязвимост.

За да се противодейства на тази многопластова отбрана, китайските изследователи предлагат първоначален изненадващ удар с използване на подводници за изстрелване на хиперзвукови противокорабни ракети по разположените напред американски разрушители Aegis. Тази тактика има за цел да пробие външния противоракетен щит в средната част на траекторията на полета, излагайки самолетоносача на последващи залпове.

След това планът използва оркестриран, многопосочен „пакет за огнева мощ“, който комбинира евтини дронове-примамки, нискобюджетни крилати ракети и дозвукови стелт ракети, прелитащи вълните, за да се изчерпят отбранителните боеприпаси и да се насити радарното проследяване.

Забележително е, че роякът използва режим „лидер-последовател“, при който определена разузнавателна ракета предава данни на ниско летящи ракети, като динамично се настройва, ако лидерът бъде прехванат. Авторите твърдят, че тези тактики за масово роене се възползват от огромния капацитет на Китай за корабостроене и производство на ракети в сравнение с деиндустриализацията на САЩ.

И все пак ефективността на всеки ракетен рояк зависи от повече от броя на изстреляните ракети. За да удари движещ се самолетоносач на 3000 километра разстояние, Китай първо трябва да поддържа непрекъсната верига за унищожаване, способна да открива, проследява и насочва флота, въпреки усилията на САЩ да я разстроят.

trud.bg