Треньорката на убитото в мола момче: Казах му, че брат му го води към гибел

15-годишният Красимир Цветанов, който снощи бе намушкан с нож в столичен мол и по-късно почина в "Пирогов", е тренирал вдигане на тежести при Кристиана Колева, бивш треньор на женския ни национален отбор и доказан специалист на международната сцена.

В емоционален пост в профила си във Фейсбук Колева заяви, че е предупреждавала тийнейджъра да не излиза с брат си, тъй като е конфликтен.

"Не мога да повярвам. Днес ми писа. Тренер идвам към залата...и не дойде. Да умреш от нож ...в мирно време в някакъв мол. Казах ти, че брат ти те води към гибел...мило дете. Какво ли не направих да те убедя. Беше добро дете....сърцето ми е болка. Трябваше да се боря още и още...", написа Колева.

Треньорката обясни пред bTV, че 15-годишният Красимир е тренирал усилено за състезание в Карлово, но след като започнал да излиза със своя брат, спрял да посещава клуба за вдигане на тежести.

"Краси беше едно кротко дете, щяхме да ходим в Карлово на състезание по вдигане на тежести. Но той не успя да стигне до това състезание в категория до 52 кг. Работя предимно с ромчета и се гордея с това, защото създадох много европейски шампиони. Той беше кротко дете, докато не се събра с брат си Асен, който преди няколко месеца се ожени на 14 години. Аз го предупредих да не се движи с брат си, защото той е конфликтна личност. Спря да посещава тренировките. Преди два дни говорих с него дълго по телефона. Ние с колегата ми всеки ден им говорим да бъдат кротки, няма ден в който да не ги събираме. Краси се премести от "Орландовци" в един квартал след "Дружба", където живее майка му. Те са разделени с бащата. И от там тръгнаха всички проблеми. Не знам какво е правил в този мол, аз го чаках на тренировка, но така и не дойде", добави Кристиана Колева.

По думите й и държавата има вина за случващото се с ромските деца, защото е прекалено либерална към тяхното образование, а по-голямата част не ходят на училище. Колева уточни, че убитият Красимир е посещавал учебни занятия и е бил в десети клас.

От СДВР пък съобщиха, че 15-годишен младеж е задържан за убийството на тийнейджъра.

След незабавни оперативно-издирвателни действия по безспорен начин извършителят е установен и задържан малко преди полунощ, само няколко часа след извършване на престъпното деяние. Сигналът в полицията е получен в 19:30 часа снощи, че в голям търговски обект e намушкано 15-годишно момче. Незабавно към мястото са насочени полицейски екипи. Междувременно, пострадалото момче било транспортирано в болнично заведение, където няколко часа по-късно е починало.

Продължава работата по изясняването на факти и обстоятелства, както и на всички съпричастни към инцидента.

По неофициална информация задържаният живее в столичната Татарли махала на бул. "Константин Величков". Профилът му във Фейсбук е подписан като Гого Шампиона. 15-годишният тийнейджър е написал и кратко мото - "Животът е кратък - наслади му се".

