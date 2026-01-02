Tотото с гаф за еврото на 1 януари Следващото теглене на игрите да се проведе на 4 януари https://crimes.bg/vodeshha-tema/tototo-s-gaf-za-evroto-na-1-yanuari-3/181550 Crimes.bg

Гаф с валутата и датите на сайта на Българския спортен тотализатор беляза 1 януари - деня, в който България официално въведе еврото. Неточностите не останаха незабелязани от участниците в игрите и предизвикаха объркване около джакпота на играта 6/49.

На сайта на тотализатора превалутираният джакпот е бил обозначен в "лева", въпреки че сумата вече следва да е в евро. Паралелно с това е била посочена и некоректна дата за теглене - 1 януари, въпреки че тегленето е било изтеглено по-рано, на 31 декември.

До края на този следобед джакпотът в играта 6/49 е бил обявен като "3 530 000 лева". Информацията бе коригирана след 17 часа и сумата вече е изписана като "3 530 000 евро".

От Българския спортен тотализатор уточняват, че залозите за всички игри са се приемали до 18:00 часа на 31 декември, след което достъпът до онлайн платформите и централната компютърна система е бил временно преустановен. Причината е извършването на организационни и технически промени, свързани с въвеждането на еврото.

Очаква се достъпът до системите на тотализатора да бъде възстановен на 2 януари 2026 г., а следващото теглене на игрите да се проведе на 4 януари.

Източник: dir.bg