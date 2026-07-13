Танкер с втечнен газ от САЩ за България пристигна в Александруполис https://crimes.bg/vodeshha-tema/tanker-s-vtechnen-gaz-ot-sasht-za-balgariya-pristigna-v-aleksandrupolis/196692 Crimes.bg

Цялото количество ще бъде нагнетено в хранилището „Чирен“ за зимата

Енергийната компания Shell достави един товар втечнен природен газ на LNG терминала край Александруполис, Гърция, съобщиха от "Булгаргаз".

Shell беше избрана да достави 1 000 000 MWh втечнен газ. В рамките на проведената тръжна процедура, стартирала в края на месец май, компанията предложи най-конкурентна оферта спрямо заложените условия и критерии, припомнят от обществения доставчик.

Танкерът беше натоварен на терминал в САЩ и разтоварен в началото на юли. Днес, 13 юли, стартира подаването на доставените количества от терминала към газопреносната мрежа.

„Булгаргаз“ предвижда количествата да бъдат нагнетени в националното газово хранилище „Чирен“ с цел използването им през зимния период 2026-2027 г.

trud.bg